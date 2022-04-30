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Водитель насмерть сбил пешехода на трассе в НСО и скрылся с места ДТП

Погибшему было 45 лет

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Водителя ищет полиция

Водителя ищет полиция

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В Барабинском районе Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Это произошло ночью 29 апреля.

— Около 23:55 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предположительно ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107) двигался со стороны Барабинска в направлении Здвинска. На 30-м км автодороги Здвинск — Барабинск совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся, — говорится в сообщении отдела пропаганды Госавтоинспекции НСО.

45-летний пешеход погиб на месте. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия и ищет свидетелей.

Очевидцев, которые располагают информацией о ДТП, просят сообщить об этом в отделы полиции Барабинска и Здвинска по номерам: 8 (38361) 02, 220-00, (8383) 232-41-15, 8 (38363) 02, 41-355, (8383) 232-42-43.

В начале апреля на трассе в Новосибирской области водитель сбил пешехода на трассе «Иртыш». Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

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