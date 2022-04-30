Водитель насмерть сбил пешехода на трассе в НСО и скрылся с места ДТП
Погибшему было 45 лет
В Барабинском районе Новосибирской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Это произошло ночью 29 апреля.
— Около 23:55 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предположительно ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107) двигался со стороны Барабинска в направлении Здвинска. На
Очевидцев, которые располагают информацией о ДТП, просят сообщить об этом в отделы полиции Барабинска и Здвинска по номерам:
В начале апреля на трассе в Новосибирской области водитель сбил пешехода на трассе «Иртыш». Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.