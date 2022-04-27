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На ОбьГЭС сгорел частный дом — полыхающее здание сняли на видео

От дома эвакуировали автомобиль

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Причины пожара будут устанавливать дознаватели МЧС

Причины пожара будут устанавливать дознаватели МЧС

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Вечером в среду, 27 апреля, в частном доме на ОбьГЭС произошел пожар. Об этом НГС сообщил очевидец.

— На улице Универсальная, поселок Плановый (ОбьГЭС) произошло возгорание частного дома. На месте работают пожарные расчеты, полиция и скорая помощь. Есть пострадавшие, — рассказал НГС читатель.

Очевидец прислал в редакцию видеозапись, на которой видно, как полыхающее здание тушат пожарные.

Тем не менее в ГУ МЧС России по Новосибирской области информацию о пострадавших не подтвердили.

— В 21:25 пожарные выехали, через 2 минуты были на месте вызова. На месте было установлено, что дом горит открытым огнем. В 21:51 открытое горение ликвидировано. Хозяева на месте вызова не пострадали. От дома был эвакуирован автомобиль. Причины пожара будут устанавливать дознаватели МЧС, — сообщил НГС руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Сегодня на Затулинском жилмассиве горел участок травы рядом с электроподстанцией.

МЧСпожарсгорел дом
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