На Затулинке загорелась трава у электроподстанции — пожар попал на видео
На место прибыли сотрудники МЧС
Сегодня на Затулинском жилмассиве горел участок травы рядом с электроподстанцией. Информацию об этом опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На Виктора Уса огонь охватил траву рядом с электроподстанцией, — написали в паблике.
Очевидцы сняли видео с места пожара. На записи видно, что на место уже прибыли сотрудники МЧС.
По информации ГУ МЧС России по Новосибирской области, с 9 утра 27 апреля поступило 131 заявка на тушение огня. Из них 100 — на горение сухой травы и мусора.
— Несмотря на установленный особый режим на территории Новосибирской области и обращения Главного управления МЧС России по НСО к населению о недопустимости сжигания мусора и разведения костров и палов травы, поступает достаточно большое количество заявок. На их ликвидации работают органы местного самоуправления, администрации районов, добровольно работают пожарные охраны, созданные контрольно-маневренные группы и областные пожарные и пожарно-спасательные силы МЧС России, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
ГУ МЧС России по НСО просит не допускать палов травы, так как это может повлечь угрозу распространения огня на жилые строения. Ведомство напоминает, что в случае причинения значительного ущерба, помимо административной и уголовной ответственности виновников могут ждать и гражданские иски.
С 27 по 29 апреля в районах Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность 4-го класса. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, в это время будет увеличен риск возникновения очагов природных пожаров.