На Затулинке загорелась трава у электроподстанции — пожар попал на видео

ГУ МЧС России по НСО просит не допускать палов травы, так как это может повлечь угрозу распространения огня на жилые строения. Ведомство напоминает, что в случае причинения значительного ущерба, помимо административной и уголовной ответственности виновников могут ждать и гражданские иски.