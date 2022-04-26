Риск природных пожаров: в Новосибирской области выпущено дополнение к экстренному предупреждению
В ближайшие дни в регионе установится солнечная и теплая погода — температура поднимется до +27 градусов
В районах Новосибирской области с 27 по 29 апреля сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, в это время будет увеличен риск возникновения очагов природных пожаров.
— Во избежание пожаров, необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, — говорится в сообщении МЧС.
Сообщение МЧС было выпущено как дополнение к экстренному предупреждению от 14 апреля о возможном возникновении ЧС, обусловленных опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями. С 15 апреля в регион действует постановление губернатора Новосибирской области о пожароопасном периоде.
Уже завтра на территории региона потеплеет — к пятнице, 29 апреля, синоптики прогнозируют температуры до +27 градусов.
В настоящее время, по данным карты пожаров, в регионе насчитывается несколько десятков термоточек, большая часть в Северном и Венгеровском районах.
Двумя неделями ранее на фоне сильных ландшафтных пожаров в Новосибирске вырос уровень загрязнения воздуха и составил 10 баллов из 10 возможных.
В это же время в Новосибирске начал действовать особый противопожарный режим. До 10 мая новосибирцам нельзя жечь костры, а также рекомендуется убирать сухую траву с дачных участков.