Риск природных пожаров: в Новосибирской области выпущено дополнение к экстренному предупреждению

В районах Новосибирской области с 27 по 29 апреля сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, в это время будет увеличен риск возникновения очагов природных пожаров.



— Во избежание пожаров, необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, — говорится в сообщении МЧС.



Сообщение МЧС было выпущено как дополнение к экстренному предупреждению от 14 апреля о возможном возникновении ЧС, обусловленных опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями. С 15 апреля в регион действует постановление губернатора Новосибирской области о пожароопасном периоде.

