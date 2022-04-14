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МЧС разослало новосибирцам СМС с предупреждением о сильных пожарах в регионе

А губернатор НСО подписал документ об установлении начала пожароопасного сезона

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Андрей Травников подписал постановление «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2022 году»

Андрей Травников подписал постановление «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2022 году»

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МЧС по Новосибирской области разослало СМС жителям с предупреждением — с 16 по 18 апреля в регионе ожидается высокая пожароопасность.

— Пожароопасный период прогнозируется в среднемноголетних показателях и ниже уровня 2021 года. Высокая активность горения лесов ожидается в мае, июне и сентябре. Наибольшее количество пожаров возможно в Республиках Алтай и Тыва. А в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае еще и наибольший риск угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики, — рассказал сегодня во время пресс-конфренции в ТАСС Евгений Лебедев, первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также сегодня, 14 апреля, губернатор Андрей Травников подписал постановление «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2022 году».

С 15 апреля он устанавливается в Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби, Кольцово, а также в 18 районах региона. С 20 апреля еще в 12 районах Новосибирской области.

Такое СМС пришло новосибирцам

Такое СМС пришло новосибирцам

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Публикуем постановление губернатора полностью.

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В 2020 году с января и до середины мая в Новосибирской области пожары произошли на площади в 1,8 миллиона гектаров. Это больше 10% региона. Таким образом, область заняла первое место по абсолютной площади весенних пожаров в России, такие данные приводит «Гринпис». Мы сравнили эти цифры с площадью Новосибирска — оказалось, что он мог уместиться на такой территории 36 раз.

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