МЧС разослало новосибирцам СМС с предупреждением о сильных пожарах в регионе
А губернатор НСО подписал документ об установлении начала пожароопасного сезона
МЧС по Новосибирской области разослало СМС жителям с предупреждением — с 16 по 18 апреля в регионе ожидается высокая пожароопасность.
— Пожароопасный период прогнозируется в среднемноголетних показателях и ниже уровня 2021 года. Высокая активность горения лесов ожидается в мае, июне и сентябре. Наибольшее количество пожаров возможно в Республиках Алтай и Тыва. А в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае еще и наибольший риск угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики, — рассказал сегодня во время пресс-конфренции в ТАСС Евгений Лебедев, первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области.
Также сегодня, 14 апреля, губернатор Андрей Травников подписал постановление «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2022 году».
С 15 апреля он устанавливается в Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби, Кольцово, а также в 18 районах региона. С 20 апреля еще в 12 районах Новосибирской области.
Публикуем постановление губернатора полностью.
В 2020 году с января и до середины мая в Новосибирской области пожары произошли на площади в 1,8 миллиона гектаров. Это больше 10% региона. Таким образом, область заняла первое место по абсолютной площади весенних пожаров в России, такие данные приводит «Гринпис». Мы сравнили эти цифры с площадью Новосибирска — оказалось, что он мог уместиться на такой территории 36 раз.