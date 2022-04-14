МЧС разослало новосибирцам СМС с предупреждением о сильных пожарах в регионе

МЧС по Новосибирской области разослало СМС жителям с предупреждением — с 16 по 18 апреля в регионе ожидается высокая пожароопасность.



— Пожароопасный период прогнозируется в среднемноголетних показателях и ниже уровня 2021 года. Высокая активность горения лесов ожидается в мае, июне и сентябре. Наибольшее количество пожаров возможно в Республиках Алтай и Тыва. А в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае еще и наибольший риск угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики, — рассказал сегодня во время пресс-конфренции в ТАСС Евгений Лебедев, первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области.

