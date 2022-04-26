Стрелял из чужого ружья: что известно о мужчине, напавшем на детский сад в Ульяновской области

В Ульяновской области, в посёлке Вешкайма мужчина напал с ружьем на детский сад «Рябинка». Погибли двое детей и одна из сотрудниц детсада, а сам нападавший покончил с собой.

По предварительным данным, нападавший вошёл в детский сад через парадную дверь — охраны в учреждении не было. При этом он толкнул сотрудницу, которая в этот момент мыла крыльцо. Мужчина поднялся на второй этаж и начал стрелять: он ранил помощницу воспитателя и ещё одну сотрудницу, застрелил двух детей и покончил с собой. Всё произошло во время тихого часа.