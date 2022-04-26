Стрелял из чужого ружья: что известно о мужчине, напавшем на детский сад в Ульяновской области
Убиты воспитательница и двое детей. Сам стрелок покончил с собой
В Ульяновской области, в посёлке Вешкайма мужчина напал с ружьем на детский сад «Рябинка». Погибли двое детей и одна из сотрудниц детсада, а сам нападавший покончил с собой.
По предварительным данным, нападавший вошёл в детский сад через парадную дверь — охраны в учреждении не было. При этом он толкнул сотрудницу, которая в этот момент мыла крыльцо. Мужчина поднялся на второй этаж и начал стрелять: он ранил помощницу воспитателя и ещё одну сотрудницу, застрелил двух детей и покончил с собой. Всё произошло во время тихого часа.
Власти Ульяновской области сообщили, что в результате стрельбы погибли четыре человека. Ещё одна сотрудница, по данным регионального Минздрава, была ранена в руку.
— Вся необходимая медицинская помощь пострадавшей в настоящее время оказывается в полном объеме, — уточнили ТАСС в ведомстве.
Изначально говорилось о том, что на детский сад напал 68-летний мужчина, у которого была лицензия на охоту. Позднее вице-губернатор Ульяновской области Александр Коробко сообщил, что напавший, по предварительным данным, стрелял из чужого ружья. Таким образом, в детском саду покончил с собой не 68-летний владелец ружья, а другой человек. В Росгвардии подтвердили, что ружье зарегистрировано на другого человека, личность которого известна.
По данным телеграм-канала Mash, тело настоящего хозяина оружия нашли в лесу в 700 метрах от детского сада. Жена убитого рассказала, что мужчина ушёл пристреливать ружьё вместе с соседом, которого сейчас и подозревают в нападении на детский сад. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, предполагаемый убийца состоит на учёте как психически больной.
По данным телеграм-канала Baza, стрелок — 26-летний местный житель, знакомый пожилого владельца ружья.
Следственный комитет по Ульяновской области уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
— В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Свою проверку организовало и Минпросвещения РФ. Выясняются причины, по которым произошла трагедия, а также разбираются в вопросах охраны территории и здания.