Буйный пациент попытался сбежать из больницы № 34 в Новосибирске

Сегодня, рано утром 28 марта, пациент больницы
Как рассказал корреспонденту НГС главный врач больницы Ярослав Фролов, состояние мужчины перед инцидентом обострилось, и он стал неадекватным и попытался покинуть отделение. Сотрудники больницы оперативно поймали больного, зафиксировали его, после чего лечение продолжилось.
Ярослав Фролов отметил, что сам мужчина, другие пациенты и медицинский персонал не пострадали.
В пресс-службе Новосибирского главка МВД добавили, что сообщений по этому факту в полицию не поступало.
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