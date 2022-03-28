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Тема дняБуйный пациент попытался сбежать
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Буйный пациент попытался сбежать из больницы № 34 в Новосибирске

Мужчина лечится в отделении токсикологии, в момент происшествия он был в неадекватном состоянии

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По словам очевидца, мужчина разбил окно на пятом этаже

По словам очевидца, мужчина разбил окно на пятом этаже

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Сегодня, рано утром 28 марта, пациент больницы № 34 в Новосибирске разбил окно и попытался вылезти на улицу. Беглеца скрутили медики и вернули в палату отделения токсикологии.

Как рассказал корреспонденту НГС главный врач больницы Ярослав Фролов, состояние мужчины перед инцидентом обострилось, и он стал неадекватным и попытался покинуть отделение. Сотрудники больницы оперативно поймали больного, зафиксировали его, после чего лечение продолжилось.

Ярослав Фролов отметил, что сам мужчина, другие пациенты и медицинский персонал не пострадали.

В пресс-службе Новосибирского главка МВД добавили, что сообщений по этому факту в полицию не поступало.

Сотрудники больницы оперативно поймали больного

Сотрудники больницы оперативно поймали больного

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Ранее НГС писал о неадекватном пациенте 34-й больницы, который сначала бегал по коридорам отделения с ножом, а потом угнал машину скорой помощи и поехал кататься по городу.

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