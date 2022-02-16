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Тема дняЭвакуировали торговый центр
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Из торгового центра «Аура» в Новосибирске эвакуировали людей из-за сообщения о взрывном устройстве

Кинологи и оперативно-следственная группа не нашли ему подтверждения

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Эвакуация началась в 22:56 15 февраля

Эвакуация началась в 22:56 15 февраля

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В центре в ТРЦ «Аура» всех посетителей и персонал вывели на улицу. Об этом рассказал очевидец паблику «АСТ-54» во «ВКонтакте». В пресс-службе торгового центра объяснили, что произошло.

— 15 февраля в 22:56 в ТРЦ «Аура» прибыла оперативно-следственная группа с кинологами в связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о заложенном в здании взрывном устройстве. Была объявлена эвакуация торгового центра, которая завершилась в 23:30, — пояснили в пресс-службе ТРЦ «Аура».

Проверка оперативно-следственной группы подтвердила, что сообщение о заложенном взрывном устройстве было ложным, сообщили в пресс-службе. ТРЦ «Аура» возобновил работу в обычном режиме после полуночи.

Сегодня вечером подобная ситуация произошла и в ТРК «Голден Парк» — эвакуировали сотрудников и посетителей. Один из сотрудников рассказал, что администрация торгового центра отрабатывала сообщение о минировании.

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