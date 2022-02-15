ТРК «Голден Парк» эвакуировали в Новосибирске

Вечером во вторник, 15 февраля, в Новосибирске эвакуировали сотрудников и посетителей ТРК «Голден Парк». Об этом написал паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
— В ТЦ «Голден парк» была проведена эвакуация. Причина неизвестна, — написали в группе.
По словам сотрудника ТРК, эвакуация людей из здания началась в 18 часов 50 минут. Он также рассказал, что администрация торгового центра отрабатывала сообщение о минировании.
— Ждем кинолога с собакой, чтобы она прошлась по ТЦ. Сказали, что собака одна на весь город и придется долго ждать. А мы сотрудники, и естественно не можем покинуть место. Вот стоим и ждем.
В ГУ МЧС России по НСО сообщили, что возгорания и задымления в здании торгово-развлекательного центра нет. В полиции корреспонденту НГС пояснили, что информация об инциденте пока уточняется.
Накануне утром, 14 февраля, из нескольких торговых центров Новосибирска эвакуировали персонал и посетителей из-за сообщений о заложенных бомбах.