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ТРК «Голден Парк» эвакуировали в Новосибирске

Сотрудники торгового центра ждут кинолога с собакой

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Эвакуация, по словам сотрудника ТРК, началась около 18 часов 50 минут

Эвакуация, по словам сотрудника ТРК, началась около 18 часов 50 минут

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Вечером во вторник, 15 февраля, в Новосибирске эвакуировали сотрудников и посетителей ТРК «Голден Парк». Об этом написал паблик «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— В ТЦ «Голден парк» была проведена эвакуация. Причина неизвестна, — написали в группе.

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По словам сотрудника ТРК, эвакуация людей из здания началась в 18 часов 50 минут. Он также рассказал, что администрация торгового центра отрабатывала сообщение о минировании.

— Ждем кинолога с собакой, чтобы она прошлась по ТЦ. Сказали, что собака одна на весь город и придется долго ждать. А мы сотрудники, и естественно не можем покинуть место. Вот стоим и ждем.

В ГУ МЧС России по НСО сообщили, что возгорания и задымления в здании торгово-развлекательного центра нет. В полиции корреспонденту НГС пояснили, что информация об инциденте пока уточняется.

Накануне утром, 14 февраля, из нескольких торговых центров Новосибирска эвакуировали персонал и посетителей из-за сообщений о заложенных бомбах.

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эвакуация ТЦ
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