ТРК «Голден Парк» эвакуировали в Новосибирске

По словам сотрудника ТРК, эвакуация людей из здания началась в 18 часов 50 минут. Он также рассказал, что администрация торгового центра отрабатывала сообщение о минировании.



— Ждем кинолога с собакой, чтобы она прошлась по ТЦ. Сказали, что собака одна на весь город и придется долго ждать. А мы сотрудники, и естественно не можем покинуть место. Вот стоим и ждем.

