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Из торговых центров Новосибирска эвакуировали людей из-за сообщения о минировании

Сообщения о взрывных устройствах оказались ложными. Правоохранители ищут злоумышленников

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Поступили сообщения о заложенной бомбе в нескольких ТЦ

Поступили сообщения о заложенной бомбе в нескольких ТЦ

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Утром 14 февраля из нескольких торговых центров Новосибирска эвакуировали персонал и посетителей. Читатель НГС сообщил, что столкнулся с этим в «Ауре», источник НГС в правоохранительных органах добавил, что эвакуация состоялась и в ТЦ «Апельсин».

— Поступили сообщения о заложенной бомбе в нескольких ТЦ. Они не подтвердились, торговые центры должны возвращаться к нормальному режиму работы, — сообщил источник.

В ТЦ «Апельсин» подтвердили факт утренней эвакуации, дозвониться до представителей ТРЦ «Аура» на момент публикации этого материала не удалось.

19 января волна сообщений о минировании захлестнула десятки новосибирских школ, детских садов и вузов.

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