Из торговых центров Новосибирска эвакуировали людей из-за сообщения о минировании

Утром 14 февраля из нескольких торговых центров Новосибирска эвакуировали персонал и посетителей. Читатель НГС сообщил, что столкнулся с этим в «Ауре», источник НГС в правоохранительных органах добавил, что эвакуация состоялась и в ТЦ «Апельсин».
— Поступили сообщения о заложенной бомбе в нескольких ТЦ. Они не подтвердились, торговые центры должны возвращаться к нормальному режиму работы, — сообщил источник.
В ТЦ «Апельсин» подтвердили факт утренней эвакуации, дозвониться до представителей ТРЦ «Аура» на момент публикации этого материала не удалось.
19 января волна сообщений о минировании захлестнула десятки новосибирских школ, детских садов и вузов.