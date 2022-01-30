«Оставили автограф»: владелец загоревшегося автомобиля на Карла Маркса уверен, что его подожгли

Владелец машины, которая 29 января загорелась на площади Карла Маркса, утверждает, что ее специально подожгли. Версия полиции сейчас, что автомобиль загорелся из-за неисправности.

Машина Петра загорелась около 18:10 вечера. Он в этот момент находился в соседнем магазине.



— Я подъехал к магазину. Буквально не было меня 15 минут, но это максимум. И за это время успели разрисовать и поджечь. Ей что-то подкинули под низ. Сначала под низом машины что-то загорелось, а потом загорелась сама машина, — рассказал новосибирец.