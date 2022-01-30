«Оставили автограф»: владелец загоревшегося автомобиля на Карла Маркса уверен, что его подожгли

Владелец машины, которая 29 января загорелась на площади Карла Маркса, утверждает, что ее специально подожгли. Версия полиции сейчас, что автомобиль загорелся из-за неисправности.
Машина Петра загорелась около 18:10 вечера. Он в этот момент находился в соседнем магазине.
— Я подъехал к магазину. Буквально не было меня 15 минут, но это максимум. И за это время успели разрисовать и поджечь. Ей что-то подкинули под низ. Сначала под низом машины что-то загорелось, а потом загорелась сама машина, — рассказал новосибирец.
Петр не знает, кто это мог быть. Он не подозревает никого из своих знакомых.
— Вокруг машины была куча народа. Есть видео, на которых видно, что загорается что-то под машиной. Полиция изначально сказала, что это короткое замыкание. Окрас на автомобиле говорит сам о себе. Зачем они автограф оставили? — сообщил Петр.
Автовладелец уточнил, что автомобиль не подлежит восстановлению.
— Пожарные оперативно начали тушить. Это хорошо, потому что я только перед магазином залил полный бак бензина, — уточнил новосибирец.
Сегодня Петр подал заявление в полицию. В пресс-службе МВД рассказали, что неисправность — предварительная причина возгорания автомобиля.
— В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего и причины возгорания автомобиля, — рассказали в МВД по Новосибирской области.
24 ноября в Новосибирске рядом с домом на улице Фрунзе, 4 загорелся автомобиль марки «Мерседес», от него поднялся густой черный дым.