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«Оставили автограф»: владелец загоревшегося автомобиля на Карла Маркса уверен, что его подожгли

Полиция утверждает, что причина в неисправности автомобиля

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Машина не подлежит восстановлению

Машина не подлежит восстановлению

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Владелец машины, которая 29 января загорелась на площади Карла Маркса, утверждает, что ее специально подожгли. Версия полиции сейчас, что автомобиль загорелся из-за неисправности.

Машина Петра загорелась около 18:10 вечера. Он в этот момент находился в соседнем магазине.


— Я подъехал к магазину. Буквально не было меня 15 минут, но это максимум. И за это время успели разрисовать и поджечь. Ей что-то подкинули под низ. Сначала под низом машины что-то загорелось, а потом загорелась сама машина, — рассказал новосибирец.

Петр не знает, кто это мог быть. Он не подозревает никого из своих знакомых.

— Вокруг машины была куча народа. Есть видео, на которых видно, что загорается что-то под машиной. Полиция изначально сказала, что это короткое замыкание. Окрас на автомобиле говорит сам о себе. Зачем они автограф оставили? — сообщил Петр.

Автовладелец уточнил, что автомобиль не подлежит восстановлению.

— Пожарные оперативно начали тушить. Это хорошо, потому что я только перед магазином залил полный бак бензина, — уточнил новосибирец.

Сегодня Петр подал заявление в полицию. В пресс-службе МВД рассказали, что неисправность — предварительная причина возгорания автомобиля.

— В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего и причины возгорания автомобиля, — рассказали в МВД по Новосибирской области.

24 ноября в Новосибирске рядом с домом на улице Фрунзе, 4 загорелся автомобиль марки «Мерседес», от него поднялся густой черный дым.

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автоподжогпожар
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