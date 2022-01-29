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У ТЦ «Версаль» в Новосибирске загорелся автомобиль

По информации службы 112, на месте работают пожарные и полиция

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Инцидент произошел сегодня вечером

Инцидент произошел сегодня вечером

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Вечером в субботу, 29 января, на левом берегу Новосибирска, на площади Карла Маркса, 3, загорелся автомобиль. Информацией об этом с НГС поделился подписчик.

— Прямо сейчас возле ТЦ «Версаль», он же «Галерея Фантазия», горит авто, — кратко сообщил он и добавил, что заметил горящую машину, когда выходил из автобуса.

Читатели НГС также поделились видео с места происшествия. На нем заметно, что горящий автомобиль стоит вплотную к зданию торгового центра.

Информацию о происшествии подтвердил оперативный дежурный службы 112.

— Всего поступало три сообщения. В 18 часов 16 минут поступил первый звонок. Сообщалось, что у торгового центра со стороны остановки горит автомобиль. Задействованы службы 01 и 02, — пояснили в 112.

Житель Новосибирска Александр Трусов купил подержанный внедорожник SsangYong Kyron в автосалоне Crystal Motors. Через два часа после покупки под капотом машины произошел пожар.

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112горит автомобиль
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