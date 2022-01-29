У ТЦ «Версаль» в Новосибирске загорелся автомобиль

Вечером в субботу, 29 января, на левом берегу Новосибирска, на площади Карла Маркса, 3, загорелся автомобиль. Информацией об этом с НГС поделился подписчик.
— Прямо сейчас возле ТЦ «Версаль», он же «Галерея Фантазия», горит авто, — кратко сообщил он и добавил, что заметил горящую машину, когда выходил из автобуса.
Читатели НГС также поделились видео с места происшествия. На нем заметно, что горящий автомобиль стоит вплотную к зданию торгового центра.
Информацию о происшествии подтвердил оперативный дежурный службы 112.
— Всего поступало три сообщения. В 18 часов 16 минут поступил первый звонок. Сообщалось, что у торгового центра со стороны остановки горит автомобиль. Задействованы службы 01 и 02, — пояснили в 112.
Житель Новосибирска Александр Трусов купил подержанный внедорожник SsangYong Kyron в автосалоне Crystal Motors. Через два часа после покупки под капотом машины произошел пожар.