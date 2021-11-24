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В центре Новосибирска загорелся «Мерседес» — пламя повредило соседний автомобиль

Пожар, по предварительным данным, начался под капотом

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Машина получила серьезные повреждения

Машина получила серьезные повреждения

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В центре Новосибирска загорелся «Мерседес»

24 ноября в Новосибирске рядом с домом на улице Фрунзе, 4 загорелся автомобиль марки «Мерседес», от него поднялся густой черный дым.

— В 11:35 поступило сообщение о возгорании автомобиля. В течение 6 минут с момента прибытия пожарные ликвидировали открытое горение. Огнем поврежден моторный отсек, предположительно, горение происходило под капотом. Поврежден бампер у припаркованного автомобиля, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По предварительной информации, пожар произошел на площади в 2,5 квадратного метра. Владельцы машин были на месте, пострадавших нет. Причины пожара пока устанавливаются.

В середине октября в Ленинском районе загорелась машина, в результате обгорел один человек. Выяснилось, что водитель прикурил в салоне, когда рядом с ним стояла канистра с бензином. Инцидент попал на видео, а мужчина, который тушил пострадавшего, рассказал подробности происшествия.

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