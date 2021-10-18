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В Ленинском районе мужчина получил серьезные ожоги, спасая автомобиль из огня

Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу

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Огонь повредил два соседних припаркованных авто

Огонь повредил два соседних припаркованных авто

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Вечером в понедельник, 18 октября, во дворе дома по улице Широкая в Ленинском районе Новосибирска загорелся припаркованный автомобиль. В огне пострадал мужчина, которого в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 21 час 46 минут. По информации ведомства, в течение пяти минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова, а через семь минут пожарные ликвидировали открытое горение.

— На месте происшествия работали бригада скорой медицинской помощи и экипаж ДПС. По оперативной информации, мужчина, предварительно, хозяин транспортного средства, госпитализирован в ожоговый центр в тяжелом состоянии. В результате пожара огнем также повреждены два рядом стоящих автомобиля, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

В сентябре на Матвеевском переезде в Первомайском районе сгорела машина скорой помощи.

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МЧСпожарсгорел автомобиль
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