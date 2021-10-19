«Прикурил в машине, а там канистра с бензином»: очевидец рассказал, как тушил загоревшегося после взрыва человека

Новосибирец рассказал, как тушил загоревшегося после взрыва в машине человека
В Новосибирске мужчина, спасший загоревшегося в машине автовладельца, рассказал о происшествии — по его словам, взрыв произошел из-за курения.
— Сосед сигу прикурил в машине. Там канистра с бензином стояла. Бегающий огонь — это пострадавший. Кое-как потушили его, — рассказал корреспонденту НГС тушивший пострадавшего Роман Щукин. — Я только подъехал, вышел из машины, и хлопок. Оборачиваюсь, машина горит. Я за огнетушителем к себе в машину. Бегу назад машину тушить, а оттуда человек вылазит весь в огне. Как в кино, весь горит с ног до головы. Я в шоке. Кое-как его потушил. Еще минута, и он сгорел бы живьем.
Мужчина, спасший пострадавшего, сказал, что ему не нужны никакие награды, и добавил, что и другие очевидцы сразу подбежали к месту инцидента. Начало пожара попало на видео.
— Я тушить его начал огнетушителем, потом еще парень или мужик — не разглядел его, если честно, — подбежал, начал тряпкой огонь сбивать. И помогал снимать горящую одежду с него. Ну как-то так. Кто-то скорую вызвал. Неожиданно быстро приехала. Пожарные тоже махом приехали, — добавил мужчина.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пострадавший госпитализирован в ожоговый центр в тяжелом состоянии.
В сентябре на Матвеевском переезде в Первомайском районе сгорела машина скорой помощи. В прошлом году в селе Евсино под Искитимом в Новосибирской области 35-летняя женщина во время ссоры с мужем облила себя бензином, а потом попросила мужа прикурить. Инцидент закончился пожаром.