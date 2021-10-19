«Прикурил в машине, а там канистра с бензином»: очевидец рассказал, как тушил загоревшегося после взрыва человека

В Новосибирске мужчина, спасший загоревшегося в машине автовладельца, рассказал о происшествии — по его словам, взрыв произошел из-за курения.

— Сосед сигу прикурил в машине. Там канистра с бензином стояла. Бегающий огонь — это пострадавший. Кое-как потушили его, — рассказал корреспонденту НГС тушивший пострадавшего Роман Щукин. — Я только подъехал, вышел из машины, и хлопок. Оборачиваюсь, машина горит. Я за огнетушителем к себе в машину. Бегу назад машину тушить, а оттуда человек вылазит весь в огне. Как в кино, весь горит с ног до головы. Я в шоке. Кое-как его потушил. Еще минута, и он сгорел бы живьем.