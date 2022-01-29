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Житель многоэтажки в Академгородке спугнул преследовавшего школьницу лыжника — полиция начала проверку

Похожих обращений полиция не получала, но родители встревожены — видео с камер разошлось по соцсетям

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Мужчина дошел за девочкой до подъезда и остановился на небольшом расстоянии

Мужчина дошел за девочкой до подъезда и остановился на небольшом расстоянии

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Днем 28 января во дворе дома по улице Иванова, 37а мужчина с лыжами преследовал девочку: как видно из видео с камер видеонаблюдения, опубликованном в паблике «АСТ-54», он пересекал придомовую территорию, но, увидев девочку, развернулся и дошел за ней до подъезда. Там его окликнул другой мужчина, после чего лыжник убежал.

В комментариях под сообщением с видео некоторые из местных жителей написали, что не впервые видят его.

— Ему чуть больше 40 лет, интеллект ребенка, нехватка внимания, за всю жизнь и мухи не обидел, — написал один из узнавших мужчину пользователей соцсети.

Между тем жителей дома обеспокоил инцидент, и они обратились в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что других аналогичных обращений в этом районе больше не было.

— В полицию поступало сообщение о том, что жители дома увидели гражданина на улице Иванова, сотрудники полиции на место выезжали, но гражданин место действия уже покинул, — рассказали в полиции. — В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске задержали мужчину, которого искали после рассылки о маньяке в чатах — помогли фото и записи видеокамер. Его взяли под стражу почти на два месяца.

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