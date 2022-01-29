Житель многоэтажки в Академгородке спугнул преследовавшего школьницу лыжника — полиция начала проверку

Днем 28 января во дворе дома по улице Иванова, 37а мужчина с лыжами преследовал девочку: как видно из видео с камер видеонаблюдения, опубликованном в паблике «АСТ-54», он пересекал придомовую территорию, но, увидев девочку, развернулся и дошел за ней до подъезда. Там его окликнул другой мужчина, после чего лыжник убежал.

