Около мэрии заметили пожарных и полицию — в приемную пришло письмо о минировании Оперного и вокзала

Утром 26 января около здания мэрии на Красном проспекте, 34 заметили полицейские и пожарные машины.
Пожарные и полицейские машины около здания мэрии заметил журналист НГС в 10:28. В общественную приемную пришло письмо о минировании, информация об этом прошла через службу 112. В письме говорилось о минировании здания мэрии, Оперного театра, взлетной полосы Толмачево, автовокзалов на Большевистской и Гусинобродском шоссе и вокзала Новосибирск-Главный.
НГС обратился за комментарием по поводу минирования в пресс-службу ГУ МВД по региону, там сообщили, что информация уточняется.
19 января волна эвакуаций прошла в школах, детских садах и вузах региона после сообщений о минировании. НГС вел онлайн-трансляцию поступающих от читателей и официальных органов сообщений. Позже появился текст письма, которое пришло в школы.