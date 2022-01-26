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Около мэрии заметили пожарных и полицию — в приемную пришло письмо о минировании Оперного и вокзала

Также в письме сообщалось о минировании ряда других зданий

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Пожарные машины заметили у здания мэрии

Пожарные машины заметили у здания мэрии

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Утром 26 января около здания мэрии на Красном проспекте, 34 заметили полицейские и пожарные машины.

Пожарные и полицейские машины около здания мэрии заметил журналист НГС в 10:28. В общественную приемную пришло письмо о минировании, информация об этом прошла через службу 112. В письме говорилось о минировании здания мэрии, Оперного театра, взлетной полосы Толмачево, автовокзалов на Большевистской и Гусинобродском шоссе и вокзала Новосибирск-Главный.

НГС обратился за комментарием по поводу минирования в пресс-службу ГУ МВД по региону, там сообщили, что информация уточняется.

19 января волна эвакуаций прошла в школах, детских садах и вузах региона после сообщений о минировании. НГС вел онлайн-трансляцию поступающих от читателей и официальных органов сообщений. Позже появился текст письма, которое пришло в школы.

Обновлено: в Оперном театре журналисту НГС сообщили, что не располагают информацией о минировании. В пресс-службе аэропорта Толмачево подтвердили, что сообщение о минировании поступало, но оно оказалось ложным. Получить комментарии у ж/д вокзала и автовокзалов не удалось.

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