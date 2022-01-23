На площади Карла Маркса в Новосибирске загорелся ТК «Гранит»

— В течение 13 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Администрация и сотрудники торгового центра эвакуировали 250 человек, информация о пострадавших не поступала. Всего на происшествие реагировали более 55 человек и 17 единиц техники, с учетом особенности объекта, — уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.



В субботу, 22 января, загорелся второй этаж производственного цеха в здании на улице Большевистской в Новосибирске.