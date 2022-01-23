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На площади Карла Маркса в Новосибирске загорелся ТК «Гранит»

Из здания эвакуировали 250 человек

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Из здания эвакуировали 250 человек

Из здания эвакуировали 250 человек

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В Новосибирске 23 января в 16 часов в ТК «Гранит» началось возгорание. Из здания эвакуировали 250 человек.

— В Новосибирске сотрудники МЧС России в 16:28 реагировали на сообщение о задымлении в аптеке, расположенной на 1-м этаже в ТЦ «Гранит» на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска. Уже через пару минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Во время разведки МЧС установили, что в помещении аптеки на первом этаже произошло возгорание электрощитовой, в результате чего сработала пожарная сигнализация в ТЦ и система пожаротушения в аптеке.

— В течение 13 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Администрация и сотрудники торгового центра эвакуировали 250 человек, информация о пострадавших не поступала. Всего на происшествие реагировали более 55 человек и 17 единиц техники, с учетом особенности объекта, — уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В субботу, 22 января, загорелся второй этаж производственного цеха в здании на улице Большевистской в Новосибирске.

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МЧСНовосибирскпожарпроисшествия
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