Горел второй этаж, кровля обрушилась — в МЧС рассказали подробности пожара на Большевистской

Сегодня днем, 22 января, загорелся второй этаж производственного цеха в здании на улице Большевистской в Новосибирске. В пожаре никто не пострадал.
— В 14:31 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Октябрьском районе города. Через восемь минут первый пожарный расчет уже был на месте вызова. В этот момент горение происходило на втором этаже в производственном цехе на улице Большевистской, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По словам спасателей, огонь мог перекинуться на соседние здания, которые пристроены вплотную. Пожарные проложили магистральную линию для тушения, это помогло предотвратить распространение огня. Из-за высокой температуры кровля здания обрушилась.
— Информация о пострадавших не поступала. Из пристроенного здания к горящему цеху самостоятельно эвакуировалась женщина до прибытия подразделений пожарной охраны, — уточнили в МЧС.
На локализацию возгорания потребовалось 16 минут. Сейчас пожарные занимаются проливкой и разбором конструкций.
Накануне в садовом обществе произошел пожар. В результате погибла женщина. Другая успела выбежать с ребенком. Возгорание попало на видео.