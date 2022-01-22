Горел второй этаж, кровля обрушилась — в МЧС рассказали подробности пожара на Большевистской

Сегодня днем, 22 января, загорелся второй этаж производственного цеха в здании на улице Большевистской в Новосибирске. В пожаре никто не пострадал.



— В 14:31 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Октябрьском районе города. Через восемь минут первый пожарный расчет уже был на месте вызова. В этот момент горение происходило на втором этаже в производственном цехе на улице Большевистской, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.