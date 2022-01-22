Производственное здание горит на Большевистской — над ним поднялся столб дыма

Днем 22 января в Новосибирске произошел пожар в пристройке на улице Большевистской, 131 в Октябрьском районе.
— Сообщение поступило в 14:29. Большевистская, 131, корпус 9. Горит пристройка. Здание производственного назначения, — сообщили НГС в службе 112.
На месте работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет.
По данным сервиса 2ГИС, в корпусе находится швейная фабрика, оптовая компания товаров для детей, офис интернет-магазина доставки одежды и обуви.
На прошлой неделе в Октябрьском районе загорелся бензовоз. Над ним поднялся большой столб дыма. На следующий день стало известно, что владельцы цистерны торговали бензином на розлив.