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Тема дняПожар на Большевистской
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Производственное здание горит на Большевистской — над ним поднялся столб дыма

На месте работают пожарные

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Сообщение о пожаре поступило в 14:29

Сообщение о пожаре поступило в 14:29

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Днем 22 января в Новосибирске произошел пожар в пристройке на улице Большевистской, 131 в Октябрьском районе.

— Сообщение поступило в 14:29. Большевистская, 131, корпус 9. Горит пристройка. Здание производственного назначения, — сообщили НГС в службе 112.

На месте работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет.

По данным сервиса 2ГИС, в корпусе находится швейная фабрика, оптовая компания товаров для детей, офис интернет-магазина доставки одежды и обуви.

На прошлой неделе в Октябрьском районе загорелся бензовоз. Над ним поднялся большой столб дыма. На следующий день стало известно, что владельцы цистерны торговали бензином на розлив.

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Октябрьский районпожарфабрика
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