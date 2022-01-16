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СрочноБензовоз вспыхнул в Новосибирске: видео
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Дымом заволокло правобережье: бензовоз загорелся в Октябрьском районе Новосибирска (видео)

Дым видно из разных точек Новосибирска, горит здание и бензовоз

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Поступало два сообщения о возгорании: бензовоза и жилого дома.

Поступало два сообщения о возгорании: бензовоза и жилого дома.

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16 января около 16:45 в Октябрьском районе загорелось здание. Дым виден из разных точек Новосибирска, в редакцию прислали с десяток фотографий и видео.

В службе 112 НГС пояснили, что в последние часы получали только одно сообщение о пожаре в Октябрьском районе.

— Поступило сообщение около 17:00 о том, что горит жилой дом по ул. Автогенной, 175. Дополнительной информацией пока не располагаем.

В МЧС Новосибирской области сообщили о возгорании бензовоза:

— Предварительно известно, что загорелся бензовоз. К месту возгорания следуют пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется, — сообщил представитель МЧС региона Артем Щербаков.

— В Октябрьском районе на пересечении Карла Либкнехта и Автогенной горит бензовоз, внутри которого примерно 4 тонны топлива, — сообщил подписчик паблика АСТ-54 «ВКонтакте».

Накануне, 15 января, в Бердске в пожаре в частном доме из бруса погибли двое мужчин.

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