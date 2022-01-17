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«Такой частный бизнес»: мэр Новосибирска — о бензовозе, который сгорел в Октябрьском районе

После инцидента власти проведут проверку

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Передвижные заправки проверят сотрудники МЧС

Передвижные заправки проверят сотрудники МЧС

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Бензовоз, который загорелся в Октябрьском районе Новосибирска 16 января, был передвижным заправочным пунктом. После пожара мэрия начала проверку таких объектов. Сгоревший бензовоз представлял собой легковой автомобиль.

— Это такой частный бизнес, который широко распространен в Новосибирске. Сегодня существуют различные формы услуги, можно увидеть какой-то подвозной пункт на улице, можно приехать в частный сектор заправиться, а можно даже заказать домой. В связи с этим поступает много жалоб, — рассказал сегодня, 17 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве НСО.

По словам главы города, от жителей поступают жалобы на качество бензина на таких пунктах. Также работой недовольны операторы, которые работают в соответствии с законодательством.

— Вчерашний случай выявляет опасность пожарной безопасности. В связи с этим предлагаю провести проверку внеплановую, такое поручение главам администрации сформулировано, — добавил Анатолий Локоть.

Проверку передвижных пунктов проведут совместно с сотрудниками МЧС.

Накануне пожарные развернули оперативный штаб на месте пожара. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как тушили возгорание.

Сегодня утром на Немировича-Данченко загорелся пассажирский автобус. Из него эвакуировали 35 человек. После происшествия следователи начали проверку.

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Октябрьский районбензовозпередвижной автозаправщикпожарпроверка МЧС
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