Загоревшуюся цистерну с бензином потушили пожарные в Октябрьском районе Новосибирска

— В 16:49 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне. Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания. Оценив обстановку на месте, специалисты повысили ранг сложности тушения пожара до второго. Обстановку осложнял разлив бензина из поврежденной емкости — в работе пожарных четыре ствола. Спустя 38 минут пожарные объявили о локализации огня, — сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области.