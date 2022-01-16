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Загоревшуюся цистерну с бензином потушили пожарные в Октябрьском районе Новосибирска

Пожарные устранили угрозу распространения огня на близлежащие здания. Обошлось без пострадавших

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На месте ЧП создан оперативный штаб

На месте ЧП создан оперативный штаб

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16 января в 16:45 загорелся бензовоз (по данным МЧС, горела цистерна, очевидцы же сообщали о загоревшемся автомобиле) на улице Автогенной в Новосибирске. Черным дымом заволокло несколько кварталов — он был виден практически из любой точки правобережья. Пожарным удалось оперативно устранить угрозу распространения огня на близлежащие здания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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— В 16:49 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне. Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания. Оценив обстановку на месте, специалисты повысили ранг сложности тушения пожара до второго. Обстановку осложнял разлив бензина из поврежденной емкости — в работе пожарных четыре ствола. Спустя 38 минут пожарные объявили о локализации огня, — сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области.

Благодаря усилиям пожарных распространение огня на близлежащие здания удалось остановить

Благодаря усилиям пожарных распространение огня на близлежащие здания удалось остановить

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На месте создан штаб пожаротушения, продолжается усиление группировки задействованных сил для ликвидации возгорания.

В службе 112 НГС пояснили, что в последние часы получали только одно сообщение о пожаре в Октябрьском районе:

— Поступило сообщение около 17:00 о том, что горит жилой дом по ул. Автогенной, 175. Дополнительной информацией пока не располагаем.

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Открытое горение полностью ликвидировали в 17:43. Пострадавших при инциденте не было, сообщили в МЧС.

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Корреспондент НГС с места событий сообщает, что видел сгоревший автомобиль.

— Тут здание с двумя боксами. На одном написано «Шиномонтаж», рядом стоит сгоревшая машина. В гараже справа, откуда распространялся дым, стояла емкость с чем-то горючим. Бензин разлился и тек вниз по улице, — проинформировал Александр Ощепков.

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Накануне, 15 января, в Бердске в пожаре в частном доме из бруса погибли двое мужчин.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организовала проверку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Рядом с горящей емкостью находятся станция технического обслуживания и частный дом, и существовала угроза распространения огня на здания. Прокуратура оценит исполнение законодательства о пожарной и промышленной безопасности, проверит законность оказания услуг. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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