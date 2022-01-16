Загоревшуюся цистерну с бензином потушили пожарные в Октябрьском районе Новосибирска

16 января в 16:45 загорелся бензовоз (по данным МЧС, горела цистерна, очевидцы же сообщали о загоревшемся автомобиле) на улице Автогенной в Новосибирске. Черным дымом заволокло несколько кварталов — он был виден практически из любой точки правобережья. Пожарным удалось оперативно устранить угрозу распространения огня на близлежащие здания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
— В 16:49 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне. Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания. Оценив обстановку на месте, специалисты повысили ранг сложности тушения пожара до второго. Обстановку осложнял разлив бензина из поврежденной емкости — в работе пожарных четыре ствола. Спустя
На месте создан штаб пожаротушения, продолжается усиление группировки задействованных сил для ликвидации возгорания.
В службе 112 НГС пояснили, что в последние часы получали только одно сообщение о пожаре в Октябрьском районе:
— Поступило сообщение около 17:00 о том, что горит жилой дом по ул. Автогенной, 175. Дополнительной информацией пока не располагаем.
Открытое горение полностью ликвидировали в 17:43. Пострадавших при инциденте не было, сообщили в МЧС.
Корреспондент НГС с места событий сообщает, что видел сгоревший автомобиль.
— Тут здание с двумя боксами. На одном написано «Шиномонтаж», рядом стоит сгоревшая машина. В гараже справа, откуда распространялся дым, стояла емкость с чем-то горючим. Бензин разлился и тек вниз по улице, — проинформировал Александр Ощепков.
Накануне, 15 января, в Бердске в пожаре в частном доме из бруса погибли двое мужчин.