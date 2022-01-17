Автобус на парковке загорелся на Немировича-Данченко — из него эвакуировали 35 пассажиров

Сегодня утром, 17 января, в Новосибирске на улице Немировича-Данченко сгорел пассажирский автобус. В происшествии никто не пострадал.
— 06:58, в районе дома на улице Немировича-Данченко, 2 горит автобус на парковке. Без пострадавших, — сообщили НГС в службе 112.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 06:50. Из автобуса эвакуировались 35 человек.
— В 07:10 пожарные локализовали возгорание, осуществляют ликвидацию пожара, — добавили в ведомстве.
Как сообщает группа Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», автобус курсировал по маршруту
В конце ноября в Новосибирске подожгли автомобиль BMW. Это произошло после массовой драки. Момент происшествия попал на видео.