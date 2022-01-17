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Автобус на парковке загорелся на Немировича-Данченко — из него эвакуировали 35 пассажиров

Пожар продолжают тушить

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Возгорание удалось локализовать

Возгорание удалось локализовать

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Сегодня утром, 17 января, в Новосибирске на улице Немировича-Данченко сгорел пассажирский автобус. В происшествии никто не пострадал.

— 06:58, в районе дома на улице Немировича-Данченко, 2 горит автобус на парковке. Без пострадавших, — сообщили НГС в службе 112.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 06:50. Из автобуса эвакуировались 35 человек.

— В 07:10 пожарные локализовали возгорание, осуществляют ликвидацию пожара, — добавили в ведомстве.

Как сообщает группа Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», автобус курсировал по маршруту № 203 ПКиО «Березовая Роща» — микрорайон Близкий (Каменка). НГС не удалось связаться с перевозчиком, чтобы подтвердить эту информацию.

В конце ноября в Новосибирске подожгли автомобиль BMW. Это произошло после массовой драки. Момент происшествия попал на видео.

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Немировича-Данченкоавтобуспожар
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