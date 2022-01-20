Пешеход решил перебежать дорогу по переходу и погиб под колесами «Мазды» на новосибирской трассе

В Мошковском районе Новосибирской области насмерть сбили 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло сегодня, 20 января, около 7:40. Авария случилась на трассе «Новосибирск - Сокур».
— 27-летний водитель «Мазды» двигался со стороны Новосибирска в сторону Сокура и совершил наезд на 40-летнего пешехода, перебегающего по пешеходному переходу, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.
В итоге мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.
В начале января в Ленинском районе Новосибирска два ребенка попали под колеса иномарки, когда в сопровождении мамы переходили дорогу по пешеходному переходу.