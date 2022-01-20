20 января четверг
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 4/10
usd 76.87
eur 87.13
Тема дняКакой будет погода в феврале?
Все новости
Все новости

Пешеход решил перебежать дорогу по переходу и погиб под колесами «Мазды» на новосибирской трассе

Он скончался до приезда скорой помощи

527
2Обсудить

Поделиться

Сейчас из-за ДТП проводится проверка

Сейчас из-за ДТП проводится проверка

Поделиться

В Мошковском районе Новосибирской области насмерть сбили 40-летнего мужчину, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло сегодня, 20 января, около 7:40. Авария случилась на трассе «Новосибирск - Сокур».

— 27-летний водитель «Мазды» двигался со стороны Новосибирска в сторону Сокура и совершил наезд на 40-летнего пешехода, перебегающего по пешеходному переходу, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

В итоге мужчина скончался от полученных травм на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.

В начале января в Ленинском районе Новосибирска два ребенка попали под колеса иномарки, когда в сопровождении мамы переходили дорогу по пешеходному переходу.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с погибшим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter