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В центре Новосибирска Hyundai сбил 9-летнего мальчика — автомобиль ехал на красный

Водитель заявил, что не успел на разрешающий сигнал светофора

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Водитель двигался на красный сигнал светофора

Водитель двигался на красный сигнал светофора

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Сегодня вечером, 19 января, на перекрестке улиц Сибревкома и Серебренниковской в центре Новосибирска 39-летний мужчина на автомобиле Hyundai ix35 сбил 9-летнего мальчика.

— В 19:20 водитель 1982 года рождения на автомобиле Hyundai ix35 проехал на запрещающий сигнал светофора и на переходе сбил 9-летнего пешехода. Со слов водителя, он не успел на разрешающий сигнал светофора, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

Мальчика с травмой головы увезли в больницу.

Также сегодня вечером в другом ДТП пострадала 17-летняя девушка. Она сидела на пассажирском сиденье.

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ДТПсбил ребенка
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