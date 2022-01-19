В центре Новосибирска Hyundai сбил 9-летнего мальчика — автомобиль ехал на красный

Сегодня вечером, 19 января, на перекрестке улиц Сибревкома и Серебренниковской в центре Новосибирска
— В 19:20 водитель 1982 года рождения на автомобиле Hyundai ix35 проехал на запрещающий сигнал светофора и на переходе сбил 9-летнего пешехода. Со слов водителя, он не успел на разрешающий сигнал светофора, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска старший лейтенант полиции Владислав Савченков.
Мальчика с травмой головы увезли в больницу.
Также сегодня вечером в другом ДТП пострадала