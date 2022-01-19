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В Новосибирске «Тойота» врезалась в «Мазду». Пострадала 17-летняя девушка

Она сидела на пассажирском сиденье

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«Тойота» догнала «Мазду»

«Тойота» догнала «Мазду»

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Сегодня вечером, 19 января, на Яринской улице в Ленинском районе Новосибирска 47-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота» врезался в «Мазду» с 40-летним водителем за рулем. В результате пострадала 17-летняя пассажирка «Мазды».

— В 18:40 мужчина 1974 года рождения на автомобиле «Тойота» двигался по Димитровскому мосту со стороны улицы Ващука в сторону площади Энергетиков и у дома № 8 по улице Яринской столкнулся с автомобилем «Мазда» под управлением мужчины 1981 года рождения, который двигался в попутном направлении. В результате пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля «Мазда». Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы, ссадины головы», — сообщил инспектор группы пропаганды городской ГИБДД старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

В октябре в Новосибирске 18-летний пьяный водитель каршеринга влетел в другое авто — пострадала девушка.

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ДТПЛенинский район
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