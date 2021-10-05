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В Новосибирске пьяный водитель каршеринга влетел в другое авто — пострадала 16-летняя девушка

За рулем арендованной машины находился 18-летний парень

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Пострадала 16-летняя пассажирка

Пострадала 16-летняя пассажирка

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Сегодня на Владимирской улице в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль каршеринга с 18-летним водителем за рулем врезался в автомобиль Ssang Young под управлением 36-летнего мужчины. Установлено, что в момент столкновения водитель каршеринга был пьян. По его словам, он ехал со скоростью 50 км/ч.

— В 15:55 водитель 2003 года рождения двигался на автомобиле Volkswagen по улице Владимировской со стороны улицы Владимировский спуск в сторону улицы Фабричной, где совершил столкновение с автомобилем Ssang Young под управлением водителя 1985 года рождения. В результате пострадал пассажир автомобиля Volkswagen — девушка 2005 года рождения, ее доставили в больницу с подозрением на травму головы, — сообщила инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.

Дорожное происшествие оформили по ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

В сентябре суд оставил без изменения приговор Михаилу Ефремову, по вине которого в ДТП погиб человек.

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