В Новосибирске пьяный водитель каршеринга влетел в другое авто — пострадала 16-летняя девушка

Сегодня на Владимирской улице в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль каршеринга с 18-летним водителем за рулем врезался в автомобиль Ssang Young под управлением 36-летнего мужчины. Установлено, что в момент столкновения водитель каршеринга был пьян. По его словам, он ехал со скоростью 50 км/ч .

— В 15:55 водитель 2003 года рождения двигался на автомобиле Volkswagen по улице Владимировской со стороны улицы Владимировский спуск в сторону улицы Фабричной, где совершил столкновение с автомобилем Ssang Young под управлением водителя 1985 года рождения. В результате пострадал пассажир автомобиля Volkswagen — девушка 2005 года рождения, ее доставили в больницу с подозрением на травму головы, — сообщила инспектор группы пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.