«В нем делали ремонт последние два года»: в Новосибирске сгорело отделение Красного Креста

Ночью 11 января в Новосибирске случился пожар в отделении Красного Креста на улице Писарева, 4.

— Огнем уничтожены архивные документы сороковых-пятидесятых годов прошлого века, оргтехника. Дом старый и ремонт в нашем помещении мы делали последние два года. Постепенно собирали средства, помогали наши волонтеры. Здесь у нас были тренажеры для проведения сеансов ЛФК для людей, перенесших ковид, здесь занимались пенсионеры. Для нас это большой удар, и, чтобы восстановиться, нам сейчас нужна помощь сочувствующих, — рассказала председатель Новосибирского областного отделения Красного Креста Елена Кокорина.