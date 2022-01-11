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«В нем делали ремонт последние два года»: в Новосибирске сгорело отделение Красного Креста

Огнем уничтожены архивные документы, техника и мебель

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Для восстановления работы отделения потребуется помощь волонтеров

Для восстановления работы отделения потребуется помощь волонтеров

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Ночью 11 января в Новосибирске случился пожар в отделении Красного Креста на улице Писарева, 4.

— Огнем уничтожены архивные документы сороковых-пятидесятых годов прошлого века, оргтехника. Дом старый и ремонт в нашем помещении мы делали последние два года. Постепенно собирали средства, помогали наши волонтеры. Здесь у нас были тренажеры для проведения сеансов ЛФК для людей, перенесших ковид, здесь занимались пенсионеры. Для нас это большой удар, и, чтобы восстановиться, нам сейчас нужна помощь сочувствующих, — рассказала председатель Новосибирского областного отделения Красного Креста Елена Кокорина.

На ликвидацию открытого горения подразделениям противопожарной службы потребовалось меньше 20 минут.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждена офисная мебель, пол на площади 15 квадратных метров. К реагированию было задействовано 35 человек и 11 единиц техники. Предварительная причина — аварийный режим работы электровыключателя, — сообщили в областном управлении ГУ МЧС России.

Сгорели мебель, оргтехника и архивные документы

Сгорели мебель, оргтехника и архивные документы

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До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек — жители дома, среди которых были 2 ребенка.

Ущерб и окончательные причины пожара сейчас устанавливаются. Ранее мы сообщали о трагической гибели женщины и двух детей при пожаре в Мошковском районе.

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Красный Крестпожар
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