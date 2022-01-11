«Причинение смерти по неосторожности»: следователи возбудили дело из-за пожара под Новосибирском

В Новосибирской области из-за гибели двух детей и женщины в пожаре возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла сегодня, 11 января , около 10:20 в поселке Станционно-Ояшинском.

— В частном доме в Мошковском районе Новосибирской области произошел пожар. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух детей и женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.