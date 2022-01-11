«Причинение смерти по неосторожности»: следователи возбудили дело из-за пожара под Новосибирском

В Новосибирской области из-за гибели двух детей и женщины в пожаре возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла сегодня,
— В частном доме в Мошковском районе Новосибирской области произошел пожар. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух детей и женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
— Следователем назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, — добавили в ведомстве.
По оперативной информации ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло в доме на пять хозяев. Произошло частичное обрушение крыши, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На локализацию огня ушло около часа.
— Самостоятельно эвакуировались из здания десять человек. Не пострадали. Также самостоятельно покинувший горящую квартиру мужчина указал, что в доме могли остаться женщина и двое детей, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области и добавили, что точные родственные связи погибших еще не установлены.
ГУ МЧС по Новосибирской области ранее,