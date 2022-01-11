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Тема дняЖенщина и двое детей погибли в пожаре
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«Причинение смерти по неосторожности»: следователи возбудили дело из-за пожара под Новосибирском

Сейчас на месте работают криминалисты

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Произошло частичное обрушение крыши, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На локализацию огня ушло около часа

Произошло частичное обрушение крыши, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На локализацию огня ушло около часа

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В Новосибирской области из-за гибели двух детей и женщины в пожаре возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла сегодня, 11 января, около 10:20 в поселке Станционно-Ояшинском.

— В частном доме в Мошковском районе Новосибирской области произошел пожар. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух детей и женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

— Следователем назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, — добавили в ведомстве.

По оперативной информации ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание произошло в доме на пять хозяев. Произошло частичное обрушение крыши, площадь возгорания составила 120 квадратных метров. На локализацию огня ушло около часа.

— Самостоятельно эвакуировались из здания десять человек. Не пострадали. Также самостоятельно покинувший горящую квартиру мужчина указал, что в доме могли остаться женщина и двое детей, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области и добавили, что точные родственные связи погибших еще не установлены.

ГУ МЧС по Новосибирской области ранее, 10 января, сообщило о смертельных последствиях пожара, который произошел 3 января. В тот день в пятиэтажном доме на улице Блюхера в Новосибирске погиб 11-летний мальчик. Также пострадали четверо взрослых.

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