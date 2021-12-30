Следователи начали проверку после сообщения об избиении ребенка в саду Октябрьского района

В Новосибирске следователи начали проверку после сообщений об избиении ребенка в детском саду
— В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц дошкольного учреждения, — рассказали в пресс-службе СК.
Также свою проверку начала прокуратура.
— По сообщениям СМИ, в Новосибирске в детском саду
О побоях рассказала подруга мамы в группе «АСТ-54». По ее словам, ребенок сам обратился к маме и показал царапины и кровоподтеки.
— Она была в шоке! И отказывалась верить в это, ведь как любимый педагог сына могла себе такое позволить?! Воспитатель свою вину признала, что подтверждает переписка и ее попытки в десятом часу ночи прийти извиниться перед ребенком. Травмы зафиксированы в больнице, куда мама с ребенком обратились в тот же вечер. Сигнал был передан в полицию, заявление на этого воспитателя вчера ею было написано, — рассказала в группе «АСТ-54» подруга мамы.
Она приложила к посту фотографию заявления в полицию и скрины переписки. Как сообщают в посте, заведующая детским садом просила решить вопрос мирно, а воспитательницу не уволили, но перевели в другой корпус.
Мама
— Защитники второй стороны активно подключились и пускают слух в детском саду о том, что у меня ребенок неадекватный. Воспитателям нужно как-то оправдаться, смягчить, и они начали такие разговоры. У меня абсолютно здоровый ребенок. Началась травля нашей семьи. Я боюсь заходить куда-то в комментарии. Есть те, кто, не зная, утверждают факты, которых не было, — рассказала мама ребенка.
В детском саду
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