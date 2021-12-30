Следователи начали проверку после сообщения об избиении ребенка в саду Октябрьского района

В Новосибирске следователи начали проверку после сообщений об избиении ребенка в детском саду № 100 Октябрьского района.

— В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц дошкольного учреждения, — рассказали в пресс-службе СК.

Также свою проверку начала прокуратура.