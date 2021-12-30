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Следователи начали проверку после сообщения об избиении ребенка в саду Октябрьского района

Воспитательница пыталась извиниться

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Детский сад № 100 расположен на улице Татьяны Снежиной

Детский сад № 100 расположен на улице Татьяны Снежиной

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В Новосибирске следователи начали проверку после сообщений об избиении ребенка в детском саду № 100 Октябрьского района.

— В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц дошкольного учреждения, — рассказали в пресс-службе СК.

Также свою проверку начала прокуратура.

— По сообщениям СМИ, в Новосибирске в детском саду № 100 воспитатель применил к 6-летнему ребенку непедагогические меры, жесткого с ним обращался. Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, об образовании, а также даст принципиальную правовую оценку действию лица, причинившего вред малолетнему, — передали в ведомстве.

О побоях рассказала подруга мамы в группе «АСТ-54». По ее словам, ребенок сам обратился к маме и показал царапины и кровоподтеки.


— Она была в шоке! И отказывалась верить в это, ведь как любимый педагог сына могла себе такое позволить?! Воспитатель свою вину признала, что подтверждает переписка и ее попытки в десятом часу ночи прийти извиниться перед ребенком. Травмы зафиксированы в больнице, куда мама с ребенком обратились в тот же вечер. Сигнал был передан в полицию, заявление на этого воспитателя вчера ею было написано, — рассказала в группе «АСТ-54» подруга мамы.

Она приложила к посту фотографию заявления в полицию и скрины переписки. Как сообщают в посте, заведующая детским садом просила решить вопрос мирно, а воспитательницу не уволили, но перевели в другой корпус.

Мама 6-летнего ребенка рассказала, что после публикации информации в медиа в детском саду началась травля семьи.

— Защитники второй стороны активно подключились и пускают слух в детском саду о том, что у меня ребенок неадекватный. Воспитателям нужно как-то оправдаться, смягчить, и они начали такие разговоры. У меня абсолютно здоровый ребенок. Началась травля нашей семьи. Я боюсь заходить куда-то в комментарии. Есть те, кто, не зная, утверждают факты, которых не было, — рассказала мама ребенка.

В детском саду № 100 от комментариев отказались. НГС направил запрос в Департамент образования мэрии.

Две недели назад следователи Новосибирска завершили расследование уголовного дела 44-летнего жителя Дзержинского района, который систематически избивал 9-летнего пасынка.

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