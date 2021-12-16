Отчим ответит в суде за истязание малолетнего пасынка в Новосибирске: он бил его за любую шалость

Следователи завершили расследование уголовного дела 44-летнего жителя Дзержинского района, который систематически избивал
В октябре 2021 года учителя школы, где учился мальчик, обратили внимание на систематические следы побоев на лице ребенка. На все вопросы он отвечал, что получил травмы при случайном падении. Учителя не поверили, обратившись в полицию. Проверка установила, что мальчишка рос в многодетной семье совместно с
Медицинская экспертиза зафиксировала не только свежие ушибы и гематомы, но и множественные рубцы и шрамы, давность появления которых свидетельствовала о том, что такие методы воспитания к мальчику применяются уже давно. Пострадавшего изъяли из семьи и поместили в учреждение для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Отчим-садист задержан и арестован, изучение его личности показало, что мужчина был ранее судим за нанесение вреда здоровью, угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый не признал вину, его заключили в СИЗО на период следствия.
После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Дзержинского района дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание малолетнего) направлено в суд для рассмотрения.
Кстати, мать избитого отчимом 9-летнего мальчика хотят ограничить в родительских правах. Она знала о том, что происходит, но бездействовала.
В октябре назначили наказание бердчанину, который бросил на пол
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