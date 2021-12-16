16 декабря четверг
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 6/10
usd 73.85
eur 83.24
Тема дняВ новосибирских маршрутках подорожает проезд
Все новости
Все новости

Отчим ответит в суде за истязание малолетнего пасынка в Новосибирске: он бил его за любую шалость

Мужчина бил ребенка за любую провинность, синяки и гематомы увидели в школе. Мать обо всем знала

286
6Обсудить

Поделиться

Многодетная мать обо всем знала, но ничего не могла возразить ранее судимому сожителю

Многодетная мать обо всем знала, но ничего не могла возразить ранее судимому сожителю

Поделиться

Следователи завершили расследование уголовного дела 44-летнего жителя Дзержинского района, который систематически избивал 9-летнего пасынка.

В октябре 2021 года учителя школы, где учился мальчик, обратили внимание на систематические следы побоев на лице ребенка. На все вопросы он отвечал, что получил травмы при случайном падении. Учителя не поверили, обратившись в полицию. Проверка установила, что мальчишка рос в многодетной семье совместно с 44-летним отчимом, который за любую шалость или провинность в качестве методов воспитания наносил ребенку множественные удары руками и ногами по всем частям тела.

Медицинская экспертиза зафиксировала не только свежие ушибы и гематомы, но и множественные рубцы и шрамы, давность появления которых свидетельствовала о том, что такие методы воспитания к мальчику применяются уже давно. Пострадавшего изъяли из семьи и поместили в учреждение для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Отчим-садист задержан и арестован, изучение его личности показало, что мужчина был ранее судим за нанесение вреда здоровью, угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый не признал вину, его заключили в СИЗО на период следствия.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Дзержинского района дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание малолетнего) направлено в суд для рассмотрения.

Кстати, мать избитого отчимом 9-летнего мальчика хотят ограничить в родительских правах. Она знала о том, что происходит, но бездействовала.

В октябре назначили наказание бердчанину, который бросил на пол 6-летнего ребенка. Мухаммадали Лутфиллаев вину не признал, он заявил, что ребенок случайно выпал у него из рук.

Читайте также материал НГС «Этот человек всё детство унижал меня и сестру»: сибиряк сбежал от отца 22 года назад, но тот сумел взыскать алименты. Мужчина подозревает отца в убийстве матери и не понимает, почему суд не встал на его сторону.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

издевательства над детьмиистязание детейистязание несовершеннолетней
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter