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Суд назначил наказание бердчанину, который бросил на пол 6-летнего ребенка

Отчим ребенка свою вину не признал

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Мухаммадали Лутфиллаев заявил, что ребенок случайно выпал у него из рук

Мухаммадали Лутфиллаев заявил, что ребенок случайно выпал у него из рук

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Бердский городской суд приговорил к трем годам колонии мужчину, который бросил об пол своего 6-летнего пасынка. Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии).

— В суде установлено, что 5 апреля 24-летний Мухаммадали Лутфиллаев находился в квартире по улице Лунная, 15. Ему не понравилось поведение 6-летнего сына своей супруги, поэтому на почве личных неприязненных отношений злоумышленник подошел к спящему в кровати мальчику, схватил его руками, поднял из кровати и с силой бросил, ударив головой об деревянный пол, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В итоге мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму. Но Мухаммадали Лутфиллаев свою вину не признал и заявил, что ребенок случайно выпал у него из рук.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор на момент публикации не вступил в законную силу.

В конце марта следователи возбудили уголовное дело об убийстве 6-летнего мальчика в поселке Кудряшовском. Позже стало известно, что это сделала семейная пара.

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