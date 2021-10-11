Суд назначил наказание бердчанину, который бросил на пол 6-летнего ребенка

Бердский городской суд приговорил к трем годам колонии мужчину, который бросил об пол своего 6-летнего пасынка. Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, заведомо для виновного находящемуся в беспомощном состоянии).

— В суде установлено, что 5 апреля 24-летний Мухаммадали Лутфиллаев находился в квартире по улице Лунная, 15. Ему не понравилось поведение 6-летнего сына своей супруги, поэтому на почве личных неприязненных отношений злоумышленник подошел к спящему в кровати мальчику, схватил его руками, поднял из кровати и с силой бросил, ударив головой об деревянный пол, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.