«Шумел и не давал спать»: в Бердске отчим кинул 6-летнего мальчика головой о пол

Следователи задержали 23-летнего жителя города Бердска, который причинил ребенку телесные повреждения — у мальчика черепно-мозговая травма. Информация об этом поступила в полицию из больницы 5 апреля .

— На место происшествия выехала оперативно-следственная группа в составе следователя следственного отдела по городу Бердску регионального следственного управления и сотрудников полиции. В ходе разбирательства с отчимом и матерью ребенка было установлено, что в утреннее время того же дня по улице Лунной в городе Бердске 23-летний мужчина из-за того, что ребенок шумел и не давал ему спать, схватил ребенка и бросил на деревянный пол. При падении мальчик получил серьезные травмы головы, — сообщает пресс-служба СКР по Новосибирской области.