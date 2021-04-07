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«Шумел и не давал спать»: в Бердске отчим кинул 6-летнего мальчика головой о пол

У ребенка черепно-мозговая травма

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Подозреваемый находится под стражей

Подозреваемый находится под стражей

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Под Новосибирском отчим ударил 6-летнего мальчика

Следователи задержали 23-летнего жителя города Бердска, который причинил ребенку телесные повреждения — у мальчика черепно-мозговая травма. Информация об этом поступила в полицию из больницы 5 апреля.

— На место происшествия выехала оперативно-следственная группа в составе следователя следственного отдела по городу Бердску регионального следственного управления и сотрудников полиции. В ходе разбирательства с отчимом и матерью ребенка было установлено, что в утреннее время того же дня по улице Лунной в городе Бердске 23-летний мужчина из-за того, что ребенок шумел и не давал ему спать, схватил ребенка и бросил на деревянный пол. При падении мальчик получил серьезные травмы головы, — сообщает пресс-служба СКР по Новосибирской области.

Подозреваемый задержан и помещен по стражу. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

В конце марта следователи возбудили уголовное дело об убийстве 6-летнего мальчика в поселке Кудряшовском. Позже стало известно, что это сделала семейная пара.

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