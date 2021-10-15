15 октября пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 71.78
eur 83.33
Тема дняОбыски в институте Академгородка. Что ищут?
Все новости
Все новости

В Новосибирске мать избитого отчимом 9-летнего мальчика хотят ограничить в родительских правах

Следы от побоев заметили в школе

156
Обсудить

Поделиться

Сейчас мальчика временно забрали из семьи

Сейчас мальчика временно забрали из семьи

Поделиться

Мать избитого в Новосибирске мальчика хотят ограничить в правах

В Новосибирске отчим избивал 9-летнего мальчика в Дзержинском районе. ПДН собирается ходатайствовать об ограничении родительских прав матери ребенка. В полицию информация поступила из школы.

— По месту проживания несовершеннолетнего незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции и сотрудники ПДН совместно с представителем органов опеки и попечительства. На теле мальчика были обнаружены ссадины, гематомы и шрамы. Сотрудниками ПДН опрошены мать и сожитель матери, который применил физическую силу в отношении ребенка. Инспектором ПДН совместно с органами опеки и попечительства, а также администрацией школы принято решение об изъятии ребенка для его обследования в медицинском учреждении, прохождении судебно-медицинской экспертизы и помещения в социальное учреждение для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее в Следственном комитете сообщали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного»). Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

В начале недели Бердский суд вынес приговор мужчине, который бросил об пол своего 6-летнего пасынка.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ограничение родительских правотчим избил ребенкаполицияинспекторы ПДН
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...