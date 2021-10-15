В Новосибирске мать избитого отчимом 9-летнего мальчика хотят ограничить в родительских правах

В Новосибирске отчим избивал 9-летнего мальчика в Дзержинском районе. ПДН собирается ходатайствовать об ограничении родительских прав матери ребенка. В полицию информация поступила из школы.

— По месту проживания несовершеннолетнего незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции и сотрудники ПДН совместно с представителем органов опеки и попечительства. На теле мальчика были обнаружены ссадины, гематомы и шрамы. Сотрудниками ПДН опрошены мать и сожитель матери, который применил физическую силу в отношении ребенка. Инспектором ПДН совместно с органами опеки и попечительства, а также администрацией школы принято решение об изъятии ребенка для его обследования в медицинском учреждении, прохождении судебно-медицинской экспертизы и помещения в социальное учреждение для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.