В Новосибирске отчим регулярно избивал ногами приемного сына, пока следы от побоев не заметили в школе

В Дзержинском районе Новосибирска 44-летний мужчина регулярно избивал приемного 9-летнего сына, сообщает региональный Следственный комитет. Следы от побоев стали замечать в школе. Мальчик при этом каждый раз объяснял травмы случайным падением. Учителя не поверили мальчику и обратились в полицию.
По результатам проведенной проверки было установлено, что пострадавший мальчик проживал в многодетной семье с отчимом. За любую шалость мужчина бил ребенка руками и ногами по всем частям тела, мальчик падал и ударялся о предметы. Установлено, что отчим ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, угрозу убийством, а также за незаконный оборот наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного»).
— В ходе судебно-медицинской экспертизы у ребенка были обнаружены свежие ушибы и гематомы, а также множественные рубцы и шрамы, давность образования которых соответствовала пояснениям малолетнего о систематическом применении к нему насилия со стороны отчима. Ребенок был незамедлительно изъят из семьи и помещен в социальное учреждение для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, — рассказала и. о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Фигурант задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается. По информации источника НГС, кроме пострадавшего мальчика, в семье воспитываются еще два ребенка.
На этой неделе суд назначил наказание бердчанину, который бросил на пол 6-летнего ребенка. Мухаммадали Лутфиллаев вину не признал, он заявил, что ребенок случайно выпал у него из рук.