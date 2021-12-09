«Этот человек всё детство унижал меня и сестру»: сибиряк сбежал от отца 22 года назад, но тот сумел взыскать алименты

Много раз мы слышали истории о том, как мать-одиночка не может добиться от отца ребенка алиментов на содержание общего чада. В 99% случаев закон на стороне женщины. Но есть другая сторона медали, о которой говорят очень мало и скупо — об обязанности взрослого ребенка содержать своих родителей. Кто-то помогает матери с отцом добровольно, а то и с радостью. А кто-то старается избежать этой участи. По данным управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, в этом году в регионе возбудили 27 исполнительных производств о взыскании денег на содержание родителей. В статистику попал случай Виктора Иноземцева из Новосибирска, которого суд обязал выплатить алименты своему отцу — с ним он не виделся уже 22 года. Как вышло, что закон встал на сторону отца — подробности в материале корреспондента НГС Ольги Кирсановой.
Побег из отчего дома
В августе этого года Октябрьский суд Новосибирска вынес решение, обязывающее Виктора Иноземцева (здесь и далее имена изменены по просьбе героя. — Прим. ред.) выплачивать алименты своему пожилому отцу, с которым он не виделся 22 года. Мужчина считает решение суда несправедливым и даже обжаловал его в кассационной инстанции. Но решение районного суда оставили без изменения. Но почему же Виктор так яростно не хочет помогать родному отцу и не согласен с решением судьи?
История мужчины тянется из далеких
В 1999 году мать умирает. Причину ее смерти Иноземцев-младший узнает только спустя 22 года. Погоревав, поплакав, через месяц Петр Иноземцев привел в дом новую избранницу — лучшую подругу покойной жены. Через некоторое время они официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. В это время его 17-летняя дочь и 15-летний сын уходят жить к бабушке по маминой линии. Витя проживает там вплоть до призыва в армию. А после и вообще остаётся служить по контракту на севере страны.
18 лет службы для парня пролетели быстро. За это время он успел обзавестись семьей и двумя детьми. По окончании службы вышел на пенсию и вернулся в родной Новосибирск. И, конечно же, решил наведаться в квартиру, где прописан и где прошло его детство. Однако отец не пустил сына даже на порог, отправив восвояси в грубой форме.
— После моего ухода и сестры к бабушке отец ничем не помогал, совершенно не интересовался нами. В 17 лет я начал работать, в 18 ушел в армию. А в этом году вышел на пенсию. В 2019 году отец подал иск на выписку меня, моей сестры с ее ребенком из квартиры. И если бы не звонок секретаря, я бы об этом даже не узнал. Он бы благополучно меня выписал. Прекрасно зная мое местонахождение и номер моего мобильного телефона, он не посчитал нужным меня уведомить о предстоящем судебном заседании. Знал он мое местонахождение, так как запрашивал из воинской части справку о том, что я являюсь военнослужащим, для того чтобы не начислялись коммунальные услуги на меня. На суде я присутствовал лично, так как находился в отпуске на тот момент. Решение было в мою пользу, — рассказывает Виктор Иноземцев.
Из акта судебно-медицинского исследования. Заключение: «Смерть гр. Иноземцевой (фамилия изменена. — Прим. ред.) наступила от тупой травмы головы в виде поверхностных ушибленных ран на лице, сопровождавшейся излитием крови под твердую мозговую оболочку и приведшей к сдавливанию и отеку головного мозга с вклиниванием его стволовой части в большое затылочное отверстие. С учетом характера и локализации повреждений на лице возможность образования их при падении с высоты собственного роста представляется маловероятной».
Или выписываешься из квартиры, или платишь алименты
Тогда же Виктор решил прояснить ситуацию со смертью матери и поставить точку в вопросе, мучавшем его долгие годы — от чего умерла мать. Он написал запрос в Следственный комитет, чтобы получить разрешение на выдачу заключения экспертов о причине смерти.
— Я пойду дальше. Знаю, что по факту смерти матери проводилась проверка следователями прокуратуры, материалы должны были передать в районный отдел, который занимается расследованием. Но после реорганизации следственного отдела прокуратуры материалы куда-то подевались и дело не возбудили. Внятного ответа в Следственном комитете мне так и не дали. Буду писать заявление о возобновлении проверки и возбуждении уголовного дела, так как знаю, что мама умерла не своей смертью.
Но такой поворот не устроил вторую сторону — Петр Иноземцев пришел в бешенство, узнав о планах сына.
— Он стал меня шантажировать тем, что подаст на алименты в суд, если я не выпишусь из квартиры. Угрожал лишить спокойствия мою бабушку, тем самым хотел вынудить не лезть в дело о смерти матери, — рассказывает собеседник.
Пенсионер попытался по-своему урегулировать этот вопрос с несговорчивым сыном.
— Ты пошел, эт самое, не тем путем. У меня к тебе есть деловое предложение. Не быкуй, дослушай до конца. Ты спокойно, не знаю, каким образом теперь, через нотариуса, через какие-то бумаги, через как, ты сам снимаешься с регистрационного учета. Я в ответ никаких заявлений к тебе не подаю. Ни на тебя по алиментам, ни… Самое главное, я оставляю твою бабулю в покое, полоумную. Иначе мне придется идти твоим же путем и писать заяву на твою бабулю. Отсюда, смотри: если ты хочешь своей бабуле спокойной старости — сделай. Если не хочешь, то я иду твоим путем, короче — точно так же подам. Только у меня козырей побольше, — предупредил Петр сына по телефону (аудио разговора имеется в редакции НГС).
Не должен, но обязан!
Иноземцев-старший выполнил свое обещание и подал в суд на взыскание алиментов с сына. Этот суд он выиграл. Но Виктор считает, что отец не предоставил суду доводы на право получать пособие от него.
— Я возмущен. Этот человек всё детство унижал меня и сестру, избивал нас, а после смерти мамы вообще вычеркнул нас из своей жизни. Он препятствовал получению нами паспортов с той целью, чтобы не дать нам самим получать полагающуюся нам пенсию по утере кормильца (мамы). Этих денег не видели ни мы, ни бабушка. А теперь он требует, чтобы я ему помогал. Он предоставил в суд справку о том, что он нетрудоспособен, но по каким именно медпоказаниям, отказался отвечать и предоставлять справку о каком-либо заболевании также не стал. Истец нанял юристов из центра, чьи услуги стоят не дешево — 37 тысяч рублей за одно судебное заседание. На момент судебных тяжб пенсия истца превышала прожиточный минимум. Также в предоставленных им чеках были указаны расходы на него и его супругу, которая ко мне не имеет никакого отношения. Алименты же я должен буду платить, несмотря на то, что у меня на иждивении двое детей, — говорит Виктор.
Согласно решению Октябрьского районного суда Новосибирска от 25 февраля 2021 года, Виктор Иноземцев обязан выплачивать алименты на содержание своего отца в размере 1/4 установленной величины прожиточного минимума — 25
Кроме того, с Иноземцева взыскали 3
Корреспондент НГС связался с Петром Иноземцевым, но тот наотрез отказывался комментировать ситуацию с судебным иском, сославшись на свою занятость и нежелание разговаривать.
— Вот пусть он будет прав. В суде будем решать. Что я могу сказать, мы 20 лет не встречались даже. Пусть что хочет говорит. На эту тему я разговаривать не собираюсь, — ответил Иноземцев-старший.
Что об этом думают юристы
При каких условиях родители могут взыскать алименты со своих взрослых детей? В каком случае суд может отказать в выплате алиментов истцу-родителю? Какой железный аргумент может сыграть не в его пользу? Как мать заранее может оградить ребенка от выплаты алиментов на содержание отца, не участвовавшего в воспитании и содержании? На эти и другие вопросы отвечает юрист Анастасия Павленко.
— Родители могут через суд потребовать алименты со своих взрослых трудоспособных детей, если те не помогают им материально по доброй воле. От уплаты алиментов освобождены только те дети, чьи родители лишены родительских прав.
Есть два обязательных условия, без которых обязанность детей платить алименты родителям просто не возникает.
Во-первых, родитель должен быть нетрудоспособным. Только нетрудоспособные родители могут претендовать на выплаты от детей в судебном порядке, если им не хватает пенсии для обеспечения своих потребностей. Для этого человек должен входить в одну из этих категорий: инвалиды, люди, достигшие пенсионного возраста и пенсионеры по старости. Если родитель ни к одной из этих категорий не относится, он в принципе не может требовать алименты от своего взрослого ребенка.
Во-вторых, родитель должен по-настоящему нуждаться в деньгах. То есть он не в состоянии сам обеспечить себе достойный уровень жизни, поскольку у него нет доходов либо они мизерные. Но свою нуждаемость родитель еще должен доказать. Суд откажет в выплате, если установит, что родитель злоупотребляет своим правами, что алименты от сына — это не необходимость, а прихоть. То есть должно быть доказано: например, родителю требуются дорогостоящие лекарства, которые он не может получить бесплатно, оплата за жилье высокая и не хватает пенсии на еду и одежду. Тогда суд может взыскать алименты со взрослого ребенка.
Немаловажным фактором для принятия решения судом являются финансовые возможности и семейное положение взрослых детей, с которых требуют алименты. Например, есть ли у взрослого ребенка свои малолетние дети или другие лица, которых нужно содержать, надо ли ему платить ипотеку за единственное жилье.
Несоответствующее поведение родителя и его неучастие в жизни ребенка, когда тот был еще маленьким, также может послужить поводом для отказа в иске. Так, суд должен отказать родителю в алиментном иске, если:
- Родитель ранее совершил умышленное преступление по отношению к ребенку, с которого он теперь требует алименты. Здесь доказательством будет приговор суда.
- В бывшей семье родитель пил, употреблял наркотики, увлекался азартными играми — в общем, вел себя недостойно. Это должно быть не голословное утверждение, а подтверждено доказательствами.
- Родитель уклонялся от воспитания и содержания своих детей, никак о них не заботился, не платил алиментов. Здесь очень тонкая грань. Если алименты не взыскивались с отца (в данном случае в период 15–18 лет), резюмируется, что отец содержал ребенка! Но я знаю позицию наших судов, и они при таких условиях взыщут с сына в пользу отца алименты при условии недостаточности пенсии. То есть нужно представить ряд доказательств, что отец никак не участвовал в жизни ребенка. Должны быть доказательства неучастия и несодержания: переписка с приставами, судебные решения
и т. д.
— Я рекомендую всем матерям, например, оставшимся без помощи отцов, взыскивать алименты в судебном порядке и собирать справки у приставов о наличии долгов. Всё это складывать в папку и хранить долгие годы, — заключает юрист Анастасия Павленко.
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