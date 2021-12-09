«Этот человек всё детство унижал меня и сестру»: сибиряк сбежал от отца 22 года назад, но тот сумел взыскать алименты

В 1999 году мать умирает. Причину ее смерти Иноземцев-младший узнает только спустя 22 года. Погоревав, поплакав, через месяц Петр Иноземцев привел в дом новую избранницу — лучшую подругу покойной жены. Через некоторое время они официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. В это время его 17-летняя дочь и 15-летний сын уходят жить к бабушке по маминой линии. Витя проживает там вплоть до призыва в армию. А после и вообще остаётся служить по контракту на севере страны.



18 лет службы для парня пролетели быстро. За это время он успел обзавестись семьей и двумя детьми. По окончании службы вышел на пенсию и вернулся в родной Новосибирск. И, конечно же, решил наведаться в квартиру, где прописан и где прошло его детство. Однако отец не пустил сына даже на порог, отправив восвояси в грубой форме.



— После моего ухода и сестры к бабушке отец ничем не помогал, совершенно не интересовался нами. В 17 лет я начал работать, в 18 ушел в армию. А в этом году вышел на пенсию. В 2019 году отец подал иск на выписку меня, моей сестры с ее ребенком из квартиры. И если бы не звонок секретаря, я бы об этом даже не узнал. Он бы благополучно меня выписал. Прекрасно зная мое местонахождение и номер моего мобильного телефона, он не посчитал нужным меня уведомить о предстоящем судебном заседании. Знал он мое местонахождение, так как запрашивал из воинской части справку о том, что я являюсь военнослужащим, для того чтобы не начислялись коммунальные услуги на меня. На суде я присутствовал лично, так как находился в отпуске на тот момент. Решение было в мою пользу, — рассказывает Виктор Иноземцев.