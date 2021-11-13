«Мать требует возврата денег»: пожилые родители нуждаются в помощи, а я не хочу или не могу. Но должен?

Казалось бы, такой вопрос вообще не должен подниматься, потому что ответ очевиден, но в жизни случаются разные истории. Обязаны ли взрослые дети помогать своим пожилым родителям? Человек в глазах общества автоматически становится плохим, если не хочет этого делать, а родитель при этом остается в статусе святого, даже если он принял позицию свирепого вымогателя. Вместе с экспертом мы попытались разобраться в проблеме и поговорили с людьми, которые оказались в такой спорной и сложной ситуации.
Сергей, 41 год
— Я столкнулся с тем, что мать требует возврата денег за квартиру. Поясню: когда мне было 20 лет и нужно было съезжать от родителей и приобретать свое жилье, мать помогла мне финансово, дала часть суммы, вторую часть внес я сам. Купил квартиру, стал жить отдельно. С того момента прошло уже 20 лет, в жизни изменилось многое — я переехал в другой город, купил другое жилье, а ту квартиру продал намного дороже, чем купил. Мама начала требовать половину суммы — не ту, что она дала мне изначально, а именно половину с продажи уже по новой цене. Я не могу понять: требование моей матери — это нормально? Большинство родителей помогают своим детям с квартирами в начале пути и не требуют потом деньги обратно. Когда приобреталась квартира, вопрос о возвращении денег не поднимался, речи не было о том, что она дает мне в долг и я должен вернуть сумму. А теперь получается так, что родная мать выиграла сумму в пять раз больше.
Кристина, 34 года
— Моя мать психически нездорова, сколько себя помню, она всегда была не в себе. Часто она применяла ко мне грубую физическую силу — таскала за волосы, била, однажды чуть не задушила. Говорила, что я не ее дочь, что меня подменили. Отца нет, он ушел от нас, когда мне было три года. Я всегда бегала за помощью к бабушке, просила остаться жить у нее, а бабушка говорила, что я должна маме помогать, любить ее, и чтобы никто не узнал, что мама не в себе, это страшный позор.
Когда мне исполнилось 17 лет, я сбежала в общежитие, а потом переехала к дальней родственнице, по сей день живу у нее, помогаю выгуливать собак, готовлю, убираюсь. Родственница уже пожилая, я помогаю ей, и, честно, она мне стала большей семьей, чем родные мама и бабушка. К матери не заходила уже лет пять, узнавала, как у нее дела, через бабушку. Я оплачиваю коммунальные платежи за квартиру, где живет мать.
Сейчас бабушка звонит каждый день, говорит — дела у матери плохо, дай денег. Приходить начала к нам, барабанит в дверь и требует денег. Говорит — она одна тащит все расходы на мать, а я неблагодарная. Я предложила бабушке оформить на мать инвалидность, забрать ее к себе, а квартиру матери сдавать — и деньги будут, и мать под присмотром. Не соглашается, говорит — моя обязанность ухаживать за больной матерью и помогать им обеим финансово. А я не хочу, сказав им это, узнала о себе много нового и старого тоже.
Что думает эксперт
Мы попробовали разобраться в сложной теме вместе с психотерапевтом Игорем Ляхом и задали ему самые волнующие вопросы: я плохой, если не хочу помогать пожилым родителям, и обязан ли я это делать?
Психотерапевт Игорь Лях считает, что ответ на этот вопрос нужно искать исходя из обстоятельств. Бывает такое, что человек не хочет оказывать помощь, потому что проявлено неадекватное родительское поведение, и если бы родители относились к детям иначе, желание помогать появилось бы само собой — это связано с историей воспитания.
— К сожалению, бывают такие родители, помогать которым не хочется совсем, но закон обязывает нас это делать. Родители имеют право подать в суд и требовать от своих детей алиментные выплаты. Это решают не только наши совесть и мораль, но и судебная практика, — объясняет психотерапевт. — Хороший я или плохой — это повод разобраться в себе на основе индивидуального переживания, истории воспоминаний и качества отношений с родителями, которые складываются сейчас.
По словам психотерапевта, бывают ситуации, когда люди рожают или усыновляют детей, имея в голове цель — инвестировать в свою пенсию, в свое будущее, обеспечить себе безбедную старость, и это не любовь, а инвестпроект. В таких ситуациях молодым людям помогать родителям мешает ощущение несправедливости. Игорь Лях советует поговорить о волнующей проблеме с близкими и авторитетными людьми. Если диалог не помог, следует обратиться к экспертам — юристу или психологу. Возможно, потребуется помощь психиатра, если у родителей есть признаки психического отклонения. Вопрос решается по конкретной семейной ситуации.
— Если родители любят своих детей и воспитывают их адекватными средствами, вкладываются в них, и семья качественно взаимодействует друг с другом, то желание помогать появляется само собой, человек хочет и сам ищет повод сделать жизнь стареющих родителей лучше и интереснее, процесс происходит естественным путем, — говорит специалист.
Нормально ли — отдать родителей на попечение социальных служб — еще один волнующий и спорный вопрос.
— Сегодня вариантов помощи родителям намного больше. Существуют профессиональные сиделки, медицинский персонал, социальные службы и коммерческие организации. Правильно это или неправильно — определяется эффективностью метода. Если в семье все согласны на принятый вариант решения, то он производится. Родителю или оказывается необходимая помощь извне, или его забирают в семью. Подобного рода ситуации происходят, когда сами дети находятся уже в зрелом возрасте и имеют своих детей. То, как родитель относится к своему родителю — пример того, как к нему будут относиться его собственные дети. Обычно в решении вопроса участвуют несколько членов семьи, к тому же параллельно может подниматься вопрос наследования, — объясняет Игорь Лях.
Часть родителей проживает свою жизнь так, что в старости оказываются в одиночестве, действительность бывает жестокой. Бывают ситуации, когда родитель стесняется сам обращаться за помощью к детям, скрывает заболевания, свои потребности, будто их взрослые дети так и остались маленькими детьми.
Бывает, когда престарелый отец требует от своей молодой дочери денег на выпивку — это ненормативное требование. В таком случае вопрос можно решить с помощью судебных инстанций. В случае, когда ситуация тяжелая и родитель оказывается в состоянии беспомощности, дети оформляют опеку над ним — дети вправе распоряжаться имуществом родителей, вправе определять медицинский маршрут, например, в психиатрическую больницу, если это необходимо при старческих заболеваниях, когда у человека нарушено адекватное понимание происходящего. Кроме того, опекун вправе обратиться за наркологической помощью и другими видами социальных услуг.
— Важна качественная коммуникация между поколениями. Если удается сформировать большую и понимающую семью, то проблема решается простыми переговорами. В зависимости от состояния — физического, психологического и материального — участники диалога принимают максимально эффективное для всей семьи решение. С учетом этого наши действия в отношении родителей будут восприняты как норма. Это такое золотое правило: то, что мы делаем с нашими пожилыми родителями, потом будет с нами. Другое, когда родители занимают позицию вымогателя или заболевают тяжелым заболеванием, тогда ребенку предстоит стать родителем для своего родителя — далеко не каждый может с этим справиться, и общество осуждает их именно потому, что, к примеру, родитель с деменцией оказывается на его (общества) попечении. С каждой ситуацией следует разбираться индивидуально и учитывать интересы обеих сторон, — говорит эксперт.
Следующий вопрос — как грамотно выстроить отношения с родителями так, чтобы в будущем избежать неприятных ситуаций.
Психотерапевт Игорь Лях говорит, что область детско-родительских отношений сложна вне зависимости от возраста. Люди имеют трудности в понимании друг друга, не знают потребностей друг друга, не понимают, какие ценности у них общие, а какие отличают их. Чем меньше внимания люди уделяют коммуникации, тем чаще сталкиваются с проблемами.
— Молодые родители, которые переключают внимание ребенка на гаджеты, а не на диалог, имеют риск столкнуться с тем, что в будущем ребенок, не бывавший в диалоге с родителями, ведет себя не так, как от него ожидают. Он скорее копирует образцы поведения из интернета, фильма или книги. Если человек сам в детстве сидел перед телевизором, то и своего ребенка он посадит так же, а ребенок этого ребенка и вовсе не сможет вступать в коммуникацию с окружающими его людьми, потому что общаться в интернете ему проще, чем с живым человеком, — считает Игорь Лях.
Эксперт отмечает, что особенность взрослой жизни заключается в том, что человек понимает, как его действия или бездействия будут восприниматься обществом, и также он понимает, что он сам создает те прецеденты, на которые будут ориентироваться его дети, внуки и правнуки.
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