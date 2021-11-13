«Мать требует возврата денег»: пожилые родители нуждаются в помощи, а я не хочу или не могу. Но должен?

— Я столкнулся с тем, что мать требует возврата денег за квартиру. Поясню: когда мне было 20 лет и нужно было съезжать от родителей и приобретать свое жилье, мать помогла мне финансово, дала часть суммы, вторую часть внес я сам. Купил квартиру, стал жить отдельно. С того момента прошло уже 20 лет, в жизни изменилось многое — я переехал в другой город, купил другое жилье, а ту квартиру продал намного дороже, чем купил. Мама начала требовать половину суммы — не ту, что она дала мне изначально, а именно половину с продажи уже по новой цене. Я не могу понять: требование моей матери — это нормально? Большинство родителей помогают своим детям с квартирами в начале пути и не требуют потом деньги обратно. Когда приобреталась квартира, вопрос о возвращении денег не поднимался, речи не было о том, что она дает мне в долг и я должен вернуть сумму. А теперь получается так, что родная мать выиграла сумму в пять раз больше.

Кристина, 34 года

— Моя мать психически нездорова, сколько себя помню, она всегда была не в себе. Часто она применяла ко мне грубую физическую силу — таскала за волосы, била, однажды чуть не задушила. Говорила, что я не ее дочь, что меня подменили. Отца нет, он ушел от нас, когда мне было три года. Я всегда бегала за помощью к бабушке, просила остаться жить у нее, а бабушка говорила, что я должна маме помогать, любить ее, и чтобы никто не узнал, что мама не в себе, это страшный позор.