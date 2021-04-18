Тело пропавшего в городе Обь мальчика обнаружили в 70 метрах от того места, где его видели в последний раз

Следователи рассказали подробности поисков мальчика под Новосибирском
В Следственном комитете РФ по Новосибирской области рассказали, как обнаружили тело погибшего 6-летнего мальчика в реке Власихе в городе Оби. Ребенка искали три дня, с 15 апреля.
— В последние дни уровень реки стал снижаться. В ходе повторного изучения реки на расстоянии 70 метров от места, где в последний раз видели малолетнего, на прибрежной части, где снизился уровень воды, группой волонтёров и местных жителей обнаружено тело 6-летнего мальчика, — сообщили в пресс-службе СК РФ по НСО.
Следователи выяснили, что на этой неделе, в четверг 15 апреля, мальчик гулял с другими детьми. Около 18:00 они стали расходиться, и он пошел за мячом, который был у реки. Ребенок зашел в воду и утонул.
Место трагедии осматривает следователь-криминалист. Позже будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мальчика.
Ранее одна из жительниц Оби рассказала НГС, что, по словам родителей погибшего, мальчик редко уходил со двора один, но в тот день его позвали посмотреть на разлив реки другие дети. После пропажи у водоема нашли велосипед мальчика. Полиция и прокуратура начали проверку, а на следующий день следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».