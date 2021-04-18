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Пропавшего в Оби 6-летнего мальчика нашли погибшим

Тело обнаружили водолазы

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Мальчик пропал возле реки Власихи

Мальчик пропал возле реки Власихи

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Пропавшего под Новосибирском 6-летнего мальчика нашли погибшим

Сегодня, 18 апреля, обнаружено тело пропавшего в городе Оби 6-летнего мальчика. Он пропал 15 апреля.

— Найден, погиб. Обнаружили его водолазы аварийно-спасательной службы Новосибирской области, — сообщила НГС руководитель отряда «ДоброСпас» Мария Парватова.

Обновлено. В пресс-службе СК РФ по Новосибирской области подтвердили, что тело обнаружили в реке в ходе поисковых мероприятий.

Мальчик пропал 15 апреля. Жители предполагали, что его засосало в коллектор. Дети видели, что ребенок упал в воду, когда побежал к реке за мячиком. Позже у реки был найден велосипед мальчика. После этого начали проверку в прокуратуре и Следственном комитете. Сбор волонтеров на поиски пропавшего объявил отряд «ДоброСпас».

16 апреля следователи возбудили дело по статье «Убийство» из-за его исчезновения.

В начале года в Новосибирске нашли погибшим подростка, который пропал в новогоднюю ночь. Мальчик не вернулся домой после празднования.

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