Пропавшего в Оби 6-летнего мальчика нашли погибшим

Пропавшего под Новосибирском 6-летнего мальчика нашли погибшим
Сегодня, 18 апреля, обнаружено тело пропавшего в городе Оби 6-летнего мальчика. Он пропал 15 апреля.
— Найден, погиб. Обнаружили его водолазы аварийно-спасательной службы Новосибирской области, — сообщила НГС руководитель отряда «ДоброСпас» Мария Парватова.
Обновлено. В пресс-службе СК РФ по Новосибирской области подтвердили, что тело обнаружили в реке в ходе поисковых мероприятий.
Мальчик пропал 15 апреля. Жители предполагали, что его засосало в коллектор. Дети видели, что ребенок упал в воду, когда побежал к реке за мячиком. Позже у реки был найден велосипед мальчика. После этого начали проверку в прокуратуре и Следственном комитете. Сбор волонтеров на поиски пропавшего объявил отряд «ДоброСпас».
16 апреля следователи возбудили дело по статье «Убийство» из-за его исчезновения.
В начале года в Новосибирске нашли погибшим подростка, который пропал в новогоднюю ночь. Мальчик не вернулся домой после празднования.