Пропавшего в Оби 6-летнего Максима жители собираются искать даже ночью, а прокуратура и СК проводят проверки

15 апреля в городе Оби Новосибирской области пропал
Прокурор города Оби Игорь Власов организовал проверку. Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации сооружения, оценит действия ответственных за его содержание должностных лиц.
Одновременно проверку инициировал региональный Следственный комитет. Как установили следователи, мальчик вышел из дома около
Также поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» объявил сбор добровольцев на поиски пропавшего ребенка. Максим Фёдоров в день пропажи был одет в сине-зеленую куртку, серую кофту, темно-серую шапку, красные штаны и черные ботинки. У него рыжие волосы и веснушки, рост мальчика —