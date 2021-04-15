Пропавшего в Оби 6-летнего Максима жители собираются искать даже ночью, а прокуратура и СК проводят проверки

15 апреля в городе Оби Новосибирской области пропал 6-летний Максим Фёдоров. Он потерялся во время прогулки со сверстниками вдоль реки Власихи возле так называемой дамбы — части дороги, под которой проходят трубы для стока воды. Его искали спасатели, но поиски результатов не дали. Удалось найти лишь его велосипед, он находился на берегу водоема.