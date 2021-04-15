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Пропавшего в Оби 6-летнего Максима жители собираются искать даже ночью, а прокуратура и СК проводят проверки

Пока нашли только его велосипед

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6-летний Максим пропал во время прогулки у реки Власихи

6-летний Максим пропал во время прогулки у реки Власихи

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15 апреля в городе Оби Новосибирской области пропал 6-летний Максим Фёдоров. Он потерялся во время прогулки со сверстниками вдоль реки Власихи возле так называемой дамбы — части дороги, под которой проходят трубы для стока воды. Его искали спасатели, но поиски результатов не дали. Удалось найти лишь его велосипед, он находился на берегу водоема.

На месте нашли лишь брошенный велосипед Максима

На месте нашли лишь брошенный велосипед Максима

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Прокурор города Оби Игорь Власов организовал проверку. Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации сооружения, оценит действия ответственных за его содержание должностных лиц.

Одновременно проверку инициировал региональный Следственный комитет. Как установили следователи, мальчик вышел из дома около 17 часов, в районе 18 часов дети стали расходиться по домам. Родители ребенка забили тревогу после того, как он не вернулся домой. По словам свидетелей, мальчик из благополучной семьи.

Также поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» объявил сбор добровольцев на поиски пропавшего ребенка. Максим Фёдоров в день пропажи был одет в сине-зеленую куртку, серую кофту, темно-серую шапку, красные штаны и черные ботинки. У него рыжие волосы и веснушки, рост мальчика — 130 см.

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Обьпропал ребенок
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