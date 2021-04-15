15 апреля четверг
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 3/10
usd 75.68
eur 90.54
Тема дняОМОН по ошибке вломился домой к многодетной матери

Все новости

Все новости

«Страшно с ними говорить»: сибирячка за свой счет купила новую дверь взамен выбитой — ОМОН вломился по ошибке

Многодетная мать планирует вернуть деньги, но переживает, что это будет непросто

514
6Обсудить

Поделиться

Так выглядит новая дверь

Так выглядит новая дверь

Поделиться

Полицейские по ошибке ворвались в квартиру жительницы Заринска

Жительница Заринска, в квартиру к которой незаконно вломились новосибирские полицейские, рассказала НГС подробности инцидента. Многодетной матери пришлось за свой счет устанавливать новую дверь — расходы ей пока никто не компенсировал.

Силовики раскурочили дверь в квартире сибирячки рано утром 14 апреля. Позже выяснилось, что они ошиблись — сотрудники МВД искали женщину, которая жила в этой квартире около семи лет назад.

— То, что это был ОБЭП, я узнала только после разговора с полицией. Я задала вопрос: «Что делать с дверью?» Мне ответили: «Меняйте». Местный участковый сказал, что есть такая практика — ущерб возмещают, если он был нанесен по ошибке. Я общалась с разными адвокатами. Все предлагают разные варианты. Кто-то советует обращаться в прокуратуру. Дверь я купила готовую, какая подошла. Выбирать было не из чего. Она обошлась в 20 с лишним тысяч рублей. Но это еще не всё — предстоит отделка. Так что сумма увеличится, — говорит Светлана Понкратьева.

А вот такую картину оставили после своего визита силовики

А вот такую картину оставили после своего визита силовики

Поделиться

Тем утром, когда сотрудники ОБЭП начали ломиться в дверь, в квартире находились двое из троих детей Светланы. Они, как и мать, до сих пор приходят в себя.

— Вчера я провела день на адреналине, было много дел, надо было успеть до ночи поменять дверь. А сегодня утром я проснулась опустошенная. Я человек законопослушный. Но, получается, что я не могу чувствовать себя защищенной даже у себя дома. Когда всё случилось, старшей дочери не было дома. Но и она мне теперь пишет, что боится. Младшая дочь рассказывает о происшествии в школе — я ей не запрещаю, ребенку надо проговорить пережитое. Сын — 16-летний парень — при мне строит из себя мужчину. Я планирую обратиться к психологу, чтобы он дал оценку их состоянию. Кто знает, как это отразится на детях в будущем.

Жительница Заринска признается, что до сих пор испытывает страх.

— Сегодня мне позвонили из Росгвардии, вечером нам предстоит телефонный разговор. Мне страшно с ними разговаривать один на один. Я, конечно, отвечу на звонок, но встречаться с ними буду только в присутствии адвоката.

Сами полицейские так прокомментировали НГС случившееся:

— В рамках работы по возбужденному уголовному делу сотрудники управления МВД России по НСО выехали в город Заринск Алтайского края для задержания подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Силовую поддержку осуществлял ОМОН, управление Росгвардии по Новосибирской области, — сообщил корреспонденту НГС референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Артём Аверин.

В марте многодетную сибирячку сначала на 1,5 месяца отправили в СИЗО за одиночные пикеты в поддержку Хабаровска. Позже суд прекратил делопроизводство.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ОБЭПОМОНРосгвардиясиловики
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...