«Страшно с ними говорить»: сибирячка за свой счет купила новую дверь взамен выбитой — ОМОН вломился по ошибке

Полицейские по ошибке ворвались в квартиру жительницы Заринска
Жительница Заринска, в квартиру к которой незаконно вломились новосибирские полицейские, рассказала НГС подробности инцидента. Многодетной матери пришлось за свой счет устанавливать новую дверь — расходы ей пока никто не компенсировал.
Силовики раскурочили дверь в квартире сибирячки рано утром
— То, что это был ОБЭП, я узнала только после разговора с полицией. Я задала вопрос: «Что делать с дверью?» Мне ответили: «Меняйте». Местный участковый сказал, что есть такая практика — ущерб возмещают, если он был нанесен по ошибке. Я общалась с разными адвокатами. Все предлагают разные варианты. Кто-то советует обращаться в прокуратуру. Дверь я купила готовую, какая подошла. Выбирать было не из чего. Она обошлась
Тем утром, когда сотрудники ОБЭП начали ломиться в дверь, в квартире находились двое из троих детей Светланы. Они, как и мать, до сих пор приходят в себя.
— Вчера я провела день на адреналине, было много дел, надо было успеть до ночи поменять дверь. А сегодня утром я проснулась опустошенная. Я человек законопослушный. Но, получается, что я не могу чувствовать себя защищенной даже у себя дома. Когда всё случилось, старшей дочери не было дома. Но и она мне теперь пишет, что боится. Младшая дочь рассказывает о происшествии в школе — я ей не запрещаю, ребенку надо проговорить пережитое. Сын —
Жительница Заринска признается, что до сих пор испытывает страх.
— Сегодня мне позвонили из Росгвардии, вечером нам предстоит телефонный разговор. Мне страшно с ними разговаривать один на один. Я, конечно, отвечу на звонок, но встречаться с ними буду только в присутствии адвоката.
Сами полицейские так прокомментировали НГС случившееся:
— В рамках работы по возбужденному уголовному делу сотрудники управления МВД России по НСО выехали в город Заринск Алтайского края для задержания подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Силовую поддержку осуществлял ОМОН, управление Росгвардии по Новосибирской области, — сообщил корреспонденту НГС референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Артём Аверин.
В марте многодетную сибирячку сначала на 1,5 месяца отправили в СИЗО за одиночные пикеты в поддержку Хабаровска. Позже суд прекратил делопроизводство.