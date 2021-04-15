«Страшно с ними говорить»: сибирячка за свой счет купила новую дверь взамен выбитой — ОМОН вломился по ошибке

Жительница Заринска, в квартиру к которой незаконно вломились новосибирские полицейские, рассказала НГС подробности инцидента. Многодетной матери пришлось за свой счет устанавливать новую дверь — расходы ей пока никто не компенсировал.



Силовики раскурочили дверь в квартире сибирячки рано утром 14 апреля . Позже выяснилось, что они ошиблись — сотрудники МВД искали женщину, которая жила в этой квартире около семи лет назад.