Многодетную сибирячку на 1,5 месяца отправили в СИЗО за одиночные пикеты в поддержку Хабаровска

На жительницу Новосибирска завели уголовное дело за одиночные пикеты
Активистку Яну Дробноход отправили в СИЗО до
Ранее сибирячке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но по ходатайству следователя меру изменили.
— Рассмотрено ходатайство следователя по ОВД отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на более строгую в виде заключения под стражу, — указано на сайте суда.
Против Яны возбудили дело по
Вечером в понедельник,
— Да, сейчас меня закроют, но я не боюсь. Я приготовила сумку в СИЗО, но я с Сергеем Ивановичем [Фургалом] до конца. Я хочу выйти на свое намоленное место, на площадь Ленина, пусть они заберут меня прямо сейчас. Они думают, что меня закроют и я буду молчать. Нет, я молчать не буду, — рассказывала активистка во время одиночного пикета. После этого ее увели сотрудники полиции.
Яна Дробноход — одна из лидеров активистского движения в поддержку Сергея Фургала в Новосибирске. У женщины трое детей, двое из них — несовершеннолетние. С лета она вместе с другими активистами выходила в одиночные пикеты и мирные митинги в центр города. Сибирячку несколько раз задерживали и штрафовали. Суммарно суд оштрафовал ее более чем на 300 тысяч рублей.
В январе Яну Дробноход вместе с еще 29 новосибирцами задержали на площади Ленина. С