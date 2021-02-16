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Многодетную сибирячку на 1,5 месяца отправили в СИЗО за одиночные пикеты в поддержку Хабаровска

На женщину завели уголовное дело

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15 февраля активистка вышла с пикетом на площадь Ленина&nbsp;

15 февраля активистка вышла с пикетом на площадь Ленина 

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На жительницу Новосибирска завели уголовное дело за одиночные пикеты

Активистку Яну Дробноход отправили в СИЗО до 30 марта. Женщину взяли под стражу прямо в зале суда. Об этом сообщает сайт Центрального суда Новосибирска.

Ранее сибирячке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но по ходатайству следователя меру изменили.

— Рассмотрено ходатайство следователя по ОВД отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на более строгую в виде заключения под стражу, — указано на сайте суда.

Против Яны возбудили дело по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях). 1 февраля ее поместили под домашний арест.

Вечером в понедельник, 15 февраля, сибирячка в знак протеста вышла с пикетом к площади Ленина. Ее задержали полицейские, сообщил местный блогер Тимур Ханов.

— Да, сейчас меня закроют, но я не боюсь. Я приготовила сумку в СИЗО, но я с Сергеем Ивановичем [Фургалом] до конца. Я хочу выйти на свое намоленное место, на площадь Ленина, пусть они заберут меня прямо сейчас. Они думают, что меня закроют и я буду молчать. Нет, я молчать не буду, — рассказывала активистка во время одиночного пикета. После этого ее увели сотрудники полиции.

Яна Дробноход — одна из лидеров активистского движения в поддержку Сергея Фургала в Новосибирске. У женщины трое детей, двое из них — несовершеннолетние. С лета она вместе с другими активистами выходила в одиночные пикеты и мирные митинги в центр города. Сибирячку несколько раз задерживали и штрафовали. Суммарно суд оштрафовал ее более чем на 300 тысяч рублей.

В январе Яну Дробноход вместе с еще 29 новосибирцами задержали на площади Ленина. С 12 часов на площади Ленина проходили народный ход и серия одиночных пикетов в поддержку Хабаровска.

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