Многодетную сибирячку на 1,5 месяца отправили в СИЗО за одиночные пикеты в поддержку Хабаровска

Активистку Яну Дробноход отправили в СИЗО до 30 марта . Женщину взяли под стражу прямо в зале суда. Об этом сообщает сайт Центрального суда Новосибирска.



Ранее сибирячке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но по ходатайству следователя меру изменили.

— Рассмотрено ходатайство следователя по ОВД отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на более строгую в виде заключения под стражу, — указано на сайте суда.

