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Суд прекратил дело против многодетной сибирячки, выходившей на пикеты в поддержку Хабаровска

Активистка должна будет выплатить штраф в 40 тысяч рублей

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Сегодня суд вынес решение по пикету, который Яна Дробноход провела <nobr class="_">15 февраля</nobr>

Сегодня суд вынес решение по пикету, который Яна Дробноход провела 15 февраля

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Суд наложил штраф в 40 тысяч на сибирячку за пикет в поддержку Фургала

Центральный районный суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование активистки Яны Дробноход — одной из лидеров активистского движения в поддержку Сергея Фургала в Новосибирске. Ее обвиняли по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях).

30 января Яну Дробноход вместе с еще 29 новосибирцами задержали на площади Ленина. 1 февраля ее отправили под домашний арест. Вечером в понедельник, 15 февраля, сибирячка в знак протеста вышла с пикетом к площади Ленина. После этого ее снова задержали полицейские и возбудили уголовное дело. 16 февраля Яну Дробноход поместили в СИЗО.

Сегодня состоялось заседание суда по ее делу.

— Постановлением от 18 марта 2021 прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении Яны Дробноход, обвиняемой в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ, ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, — говорится на сайте суда.

Активистка должна будет выплатить 40 тысяч рублей в течение двух месяцев после вступления постановления суда в законную силу. Женщину освободили из-под стражи в зале суда.

У Яны Дробноход трое детей, двое из них — несовершеннолетние. С лета она вместе с другими активистами выходила в одиночные пикеты и мирные митинги в центр города. Сибирячку несколько раз задерживали и штрафовали. Суммарно суд оштрафовал ее более чем на 300 тысяч рублей.

В середине января в Новосибирске на площади Ленина прошли одиночные пикеты в поддержку политика Алексея Навального.

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СИЗОпрекращение уголовного дела
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