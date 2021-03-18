Суд прекратил дело против многодетной сибирячки, выходившей на пикеты в поддержку Хабаровска

Суд наложил штраф в
Центральный районный суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование активистки Яны Дробноход — одной из лидеров активистского движения в поддержку Сергея Фургала в Новосибирске. Ее обвиняли по
30 января Яну Дробноход вместе с еще 29 новосибирцами задержали на площади Ленина.
Сегодня состоялось заседание суда по ее делу.
— Постановлением от
Активистка должна будет выплатить 40 тысяч рублей в течение двух месяцев после вступления постановления суда в законную силу. Женщину освободили из-под стражи в зале суда.
У Яны Дробноход трое детей, двое из них — несовершеннолетние. С лета она вместе с другими активистами выходила в одиночные пикеты и мирные митинги в центр города. Сибирячку несколько раз задерживали и штрафовали. Суммарно суд оштрафовал ее более чем на 300 тысяч рублей.
В середине января в Новосибирске на площади Ленина прошли одиночные пикеты в поддержку политика Алексея Навального.