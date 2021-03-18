Суд прекратил дело против многодетной сибирячки, выходившей на пикеты в поддержку Хабаровска

Центральный районный суд прекратил уголовное дело и уголовное преследование активистки Яны Дробноход — одной из лидеров активистского движения в поддержку Сергея Фургала в Новосибирске. Ее обвиняли по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях).

30 января Яну Дробноход вместе с еще 29 новосибирцами задержали на площади Ленина. 1 февраля ее отправили под домашний арест. Вечером в понедельник, 15 февраля , сибирячка в знак протеста вышла с пикетом к площади Ленина. После этого ее снова задержали полицейские и возбудили уголовное дело. 16 февраля Яну Дробноход поместили в СИЗО.