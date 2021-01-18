В Новосибирске прошли пикеты в поддержку задержанного Алексея Навального

Сегодня, 18 января, в Новосибирске на площади Ленина проходят одиночные пикеты в поддержку политика Алексея Навального, которого 17 января задержали в аэропорту Шереметьево.

— Как написано на плакате, я здесь, потому что я за Навального. Мне кажется, это очень мужественный поступок — вернуться в Россию, и абсолютно незаконно его задержание и то, что с ним сейчас происходит. Человек просто вернулся домой, в свою страну, гражданином которой он является. Устроили перенаправление самолета в другой аэропорт, какие-то там усиления режима, ОМОН, полиция, Росгвардия. Его просто забрали на паспортном контроле, несмотря на то что рядом стоял его адвокат и не было оснований для задержания. Мне кажется, какой-то правовой беспредел. Я здесь для того, чтобы поддержать его, — рассказал Евгений, один из пикетирующих. Он уточнил, что с плакатом на площадь сегодня выходили и другие новосибирцы.