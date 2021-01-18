В Новосибирске прошли пикеты в поддержку задержанного Алексея Навального

Сегодня, 18 января, в Новосибирске на площади Ленина проходят одиночные пикеты в поддержку политика Алексея Навального, которого 17 января задержали в аэропорту Шереметьево.
— Как написано на плакате, я здесь, потому что я за Навального. Мне кажется, это очень мужественный поступок — вернуться в Россию, и абсолютно незаконно его задержание и то, что с ним сейчас происходит. Человек просто вернулся домой, в свою страну, гражданином которой он является. Устроили перенаправление самолета в другой аэропорт, какие-то там усиления режима, ОМОН, полиция, Росгвардия. Его просто забрали на паспортном контроле, несмотря на то что рядом стоял его адвокат и не было оснований для задержания. Мне кажется, какой-то правовой беспредел. Я здесь для того, чтобы поддержать его, — рассказал Евгений, один из пикетирующих. Он уточнил, что с плакатом на площадь сегодня выходили и другие новосибирцы.
Одиночные пикеты в поддержку оппозиционного политика, по информации «Тайга.инфо», начались в Новосибирске еще вчера.
С осени Алексей Навальный находился в Берлине, там он восстанавливался после отравления, в котором обвиняет сотрудников ФСБ. В конце декабря ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой наказания по делу «Ив Роше». После публикации в журнале The Lancet 22 декабря информации о том, что его выписали из больницы в Германии 20 сентября (а значит, он пересек границу раньше окончания условного срока), сотрудники службы исполнения наказаний заподозрили блогера в нарушении правил условного освобождения. 11 января ФСИН попросила суд заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше».
Вскоре Навальный объявил, что 17 января возвращается в Москву. Самолет, на котором летел политик, должен был приземлиться во Внуково. Представители администрации аэропорта запретили прессе снимать самолет, а силовые структуры были приведены в состояние повышенной готовности. С утра к аэропорту подъехали автозаки, было стянуто больше сотни полицейских. В последний момент стало известно, что аэропорт внезапно закрыли. Рейс перенаправили в Шереметьево — там Навального задержали на паспортном контроле. К политику не пустили адвоката.