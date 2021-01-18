Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево

Оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии. Рейс «Победы» несколько минут назад приземлился в московском аэропорту Шереметьево.
Самолет должен был прилететь во Внуково, где Навального встречали его сторонники из Фонда по борьбе с коррупцией, журналисты и полицейские — по данным СМИ, во Внуково было стянуто больше сотни стражей порядка. В последний момент стало известно, что аэропорт закрыт. Рейс перенаправили в Шереметьево.
Вход в терминал Внуково при этом закрыли для всех, кроме тех людей, у которых были билеты на текущие рейсы. Сторонники Навального попытались проникнуть в терминал, покупая перелеты в Воронеж и Уфу, но это не сработало — полиция задержала Любовь Соболь, корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина, активиста Влада Котова и других. Ближе к моменту приземления самолета задержания стали иметь более массовый характер.
Ранее представители администрации Внуково запретили прессе снимать самолет, а силовые структуры были приведены в состояние повышенной готовности. С утра к аэропорту подъехали автозаки, были стянуты больше сотни полицейских. Как Навальный готовился к вылету и как Внуково готовился его встречать — читайте в нашей онлайн-трансляции.
За сутки до этого силовики задерживали сторонников Алексея Навального. В Санкт-Петербурге задержали главу местного штаба ФБК Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга, о задержании также сообщил корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель.
С осени прошлого года Алексей Навальный находился в Берлине, там он восстанавливался после отравления, в котором обвиняет сотрудников ФСБ. В конце декабря ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой наказания по делу «Ив Роше». После публикации в журнале Lancet 22 декабря информации о том, что его выписали из больницы в Германии 20 сентября (а значит, он пересек границу раньше окончания условного срока), сотрудники службы исполнения наказаний заподозрили блогера в нарушении правил условного освобождения. 11 января ФСИН попросила суд заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше».