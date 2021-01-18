Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево

Оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии. Рейс «Победы» несколько минут назад приземлился в московском аэропорту Шереметьево.



Самолет должен был прилететь во Внуково, где Навального встречали его сторонники из Фонда по борьбе с коррупцией, журналисты и полицейские — по данным СМИ, во Внуково было стянуто больше сотни стражей порядка. В последний момент стало известно, что аэропорт закрыт. Рейс перенаправили в Шереметьево.

Вход в терминал Внуково при этом закрыли для всех, кроме тех людей, у которых были билеты на текущие рейсы. Сторонники Навального попытались проникнуть в терминал, покупая перелеты в Воронеж и Уфу, но это не сработало — полиция задержала Любовь Соболь, корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина, активиста Влада Котова и других. Ближе к моменту приземления самолета задержания стали иметь более массовый характер.