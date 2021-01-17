Задержания активистов и автозаки в аэропорту: как готовятся к возвращению Навального в Россию

Сегодня в Россию должен вернуться оппозиционный блогер и политик Алексей Навальный, который долгое время находился на лечении в Германии после отравления. О своем прибытии он сам сообщил ранее в Instagram и написал: «Встречайте». После этого сторонники Алексея решили действительно встретить его в аэропорту.



Координатор «Открытой России» Дмитрий Скурихин написал в соцсетях, что поедет во Внуково встречать Навального, и предложил подвезти в столицу тех, на кого хватит свободных мест. В субботу по дороге в музыкальную школу его вместе с детьми нагнали сотрудники ДПС, автомобиль изъяли, сославшись на необходимость проверить двигатель на предмет коррозии. Об этом сообщает «Фонтанка».

