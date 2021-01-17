Задержания активистов и автозаки в аэропорту: как готовятся к возвращению Навального в Россию

Сегодня в Россию должен вернуться оппозиционный блогер и политик Алексей Навальный, который долгое время находился на лечении в Германии после отравления. О своем прибытии он сам сообщил ранее в Instagram и написал: «Встречайте». После этого сторонники Алексея решили действительно встретить его в аэропорту.
Координатор «Открытой России» Дмитрий Скурихин написал в соцсетях, что поедет во Внуково встречать Навального, и предложил подвезти в столицу тех, на кого хватит свободных мест. В субботу по дороге в музыкальную школу его вместе с детьми нагнали сотрудники ДПС, автомобиль изъяли, сославшись на необходимость проверить двигатель на предмет коррозии. Об этом сообщает «Фонтанка».
16 января также задержали главу петербургского штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга. По ее словам, их сняли с поезда в Москву, куда они ехали, чтобы встретить Навального.
— Мне объяснили, что мы якобы готовим беспорядки в Москве, и на меня пожаловался некий гражданин, — цитирует Фатьянову «Фонтанка».
Также был задержан редактор телеграм-канала «Объектив реалий» Андрей Макашов. Его вместе с Фатьяновой и Гентваргом доставили в отдел полиции
В петербургском аэропорту Пулково перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала «Агит Россия» Павла Иванкина и активистов Алексея Барича и Александра Края. Об этом сообщает «Медиазона». Кроме того, стало известно о задержании корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался полететь в Москву.
Telegram-канал «Автозак LIVE» также сообщает, что у аэропорта Внуково, куда должен прибыть Алексей Навальный, выставили забор, а на парковке появились автозаки ОМОНа.
По информации «Базы», дежурить во Внуково будут более 100 полицейских — часть из них будет реагировать на любые действия участников встречи Навального, оттеснять и разгонять сторонников. Силовиков собирают в аэропорту с 14:00 — самолет с политиком должен приземлиться в 19 часов по московскому времени.
В конце декабря ФСИН пригрозила Навальному заменой наказания по делу «Ив Роше». После публикации в журнале Lancet 22 декабря информации о том, что его выписали из больницы в Германии 20 сентября (а значит, он пересек границу раньше окончания условного срока), сотрудники службы исполнения наказаний заподозрили блогера в нарушении правил условного освобождения. 11 января ФСИН попросила суд заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше».