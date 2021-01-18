Навального задержали сразу после того, как он прилетел в Россию

Изначально самолет ожидали во Внуково. В здании аэропорта находились полицейские, вход в терминал закрыли для всех, кроме тех людей, у которых были билеты на текущие рейсы. Сторонники Навального попытались проникнуть в терминал, покупая перелеты в Воронеж и Уфу, но это не сработало — полиция задержала Любовь Соболь, корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина, активиста Влада Котова и других.



Ранее представители администрации Внуково запретили прессе снимать самолет, а силовые структуры были приведены в состояние повышенной готовности. С утра к аэропорту подъехали автозаки, были стянуты больше сотни полицейских. Как Навальный готовился к вылету и как Внуково готовился его встречать — читайте в нашей онлайн-трансляции.

С осени прошлого года Навальный находился в Берлине, там он восстанавливался после отравления, в котором обвиняет сотрудников ФСБ. В конце декабря ФСИН пригрозила оппозиционеру заменой наказания по делу «Ив Роше». После публикации в журнале Lancet 22 декабря информации о том, что его выписали из больницы в Германии 20 сентября (а значит, он пересек границу раньше окончания условного срока), сотрудники службы исполнения наказаний заподозрили блогера в нарушении правил условного освобождения. А несколько дней назад ФСИН ходатайствовала о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.