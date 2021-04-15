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Новосибирский ОМОН по ошибке выломал дверь в квартире многодетной матери на Алтае

Они искали другого человека, который не живет по этому адресу уже 7 лет

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Новосибирский спецназ по ошибке ворвался домой к женщине, которая живет в Алтайском крае

Новосибирский спецназ по ошибке ворвался домой к женщине, которая живет в Алтайском крае

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Новосибирский ОМОН по ошибке выломал дверь женщине с детьми

14 апреля рано утром домой к жительнице Алтайского края по ошибке ворвались новосибирские силовики — они искали женщину, которая жила в этой квартире около семи лет назад.

— В рамках работы по возбужденному уголовному делу сотрудники управления МВД России по НСО выехали в город Заринск Алтайского края для задержания подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Силовую поддержку осуществлял ОМОН, управление Росгвардии по Новосибирской области, — сообщил корреспонденту НГС референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Артём Аверин.

По его словам, прибывшим на адрес сотрудникам полиции женщина отказалась открыть дверь, поэтому было принято решение о силовом входе в жилище.

— После проникновения в квартиру в ходе беседы с находившейся там женщиной было установлено, что подозреваемый в совершении преступления по данному адресу отсутствует, — добавили в пресс-службе ГУ МВД.

После случившегося началась служебная проверка.

Испуганная сибирячка рассказала о случившемся у себя в инстаграме.

— Они ломились в дверь, не представились, не показали документы, не назвали даже организацию, закрыли дверной глазок, спилили дверь и искали бухгалтера, у которой мы купили квартиру почти 7 лет назад. Дело не в том, что я не хотела им открыть, я правда не поверила, что это полиция. Я законопослушный человек... Какой обыск? И тут никаких объяснений. Сказали бы нормально, мне бы было страшно, но я бы их пустила, — написала женщина.

На момент публикации женщине было неудобно разговаривать с корреспондентом НГС.

«Они разбудили весь подъезд с утра, семи часов не было, как начали ломиться. И детей, и стариков. Все не могли понять, что происходит», — пишет в соцсетях один из очевидцев

«Они разбудили весь подъезд с утра, семи часов не было, как начали ломиться. И детей, и стариков. Все не могли понять, что происходит», — пишет в соцсетях один из очевидцев

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Как сообщает издание «Наш город Заринск», женщина вызвала полицию. За дверью настаивали на том, чтобы немедленно открыли, громко колотили кулаками. Женщина была в шоке, дома были кроме нее сын 16 лет и девятилетняя дочь, которая начала плакать.

— Полицию она вызвала, но заринские правоохранительные органы опоздали. За то время, пока ехал наряд, омоновцы из другого региона срезали болгаркой дверь и несколько силовиков в масках ворвались в квартиру. Заринские полицейские взяли объяснение с женщины, составили протокол осмотра и пообещали, что компенсируют установку новой двери, — рассказало издание «Наш город Заринск».

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, по факту произошедшего начата проверка.

В октябре прошлого года НГС рассказывал, как люди в масках и камуфляжной форме нагрянули в частный дом на улице 3 Сентября в Новосибирске — владельцам здания предъявили требование о сносе.

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ОМОНсиловики
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