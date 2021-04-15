Новосибирский ОМОН по ошибке выломал дверь в квартире многодетной матери на Алтае

По его словам, прибывшим на адрес сотрудникам полиции женщина отказалась открыть дверь, поэтому было принято решение о силовом входе в жилище.

— После проникновения в квартиру в ходе беседы с находившейся там женщиной было установлено, что подозреваемый в совершении преступления по данному адресу отсутствует, — добавили в пресс-службе ГУ МВД .

После случившегося началась служебная проверка.



Испуганная сибирячка рассказала о случившемся у себя в инстаграме.

— Они ломились в дверь, не представились, не показали документы, не назвали даже организацию, закрыли дверной глазок, спилили дверь и искали бухгалтера, у которой мы купили квартиру почти 7 лет назад. Дело не в том, что я не хотела им открыть, я правда не поверила, что это полиция. Я законопослушный человек... Какой обыск? И тут никаких объяснений. Сказали бы нормально, мне бы было страшно, но я бы их пустила, — написала женщина.

На момент публикации женщине было неудобно разговаривать с корреспондентом НГС.