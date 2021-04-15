Новосибирский ОМОН по ошибке выломал дверь в квартире многодетной матери на Алтае

Новосибирский ОМОН по ошибке выломал дверь женщине с детьми
14 апреля рано утром домой к жительнице Алтайского края по ошибке ворвались новосибирские силовики — они искали женщину, которая жила в этой квартире около семи лет назад.
— В рамках работы по возбужденному уголовному делу сотрудники управления МВД России по НСО выехали в город Заринск Алтайского края для задержания подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного
По его словам, прибывшим на адрес сотрудникам полиции женщина отказалась открыть дверь, поэтому было принято решение о силовом входе в жилище.
— После проникновения в квартиру в ходе беседы с находившейся там женщиной было установлено, что подозреваемый в совершении преступления по данному адресу отсутствует, — добавили в пресс-службе
После случившегося началась служебная проверка.
Испуганная сибирячка рассказала о случившемся у себя в инстаграме.
— Они ломились в дверь, не представились, не показали документы, не назвали даже организацию, закрыли дверной глазок, спилили дверь и искали бухгалтера, у которой мы купили квартиру почти
На момент публикации женщине было неудобно разговаривать с корреспондентом НГС.
Как сообщает издание «Наш город Заринск», женщина вызвала полицию. За дверью настаивали на том, чтобы немедленно открыли, громко колотили кулаками. Женщина была в шоке, дома были кроме нее сын
— Полицию она вызвала, но заринские правоохранительные органы опоздали. За то время, пока ехал наряд, омоновцы из другого региона срезали болгаркой дверь и несколько силовиков в масках ворвались в квартиру. Заринские полицейские взяли объяснение с женщины, составили протокол осмотра и пообещали, что компенсируют установку новой двери, — рассказало издание «Наш город Заринск».
Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, по факту произошедшего начата проверка.
В октябре прошлого года НГС рассказывал, как люди в масках и камуфляжной форме нагрянули в частный дом на улице