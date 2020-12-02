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«Пригрозил взрывом»: мужчина ворвался в отделение банка в Горно-Алтайске и потребовал 300 тысяч рублей

Злоумышленника уже задержали

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На место происшествия приехали полиция и спасатели&nbsp;

На место происшествия приехали полиция и спасатели 

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Мужчина ворвался в банк Горно-Алтайске и потребовал 300 тысяч рублей

В среду, 2 декабря, неизвестный мужчина ворвался в отделение банка в Горно-Алтайске и пригрозил взрывом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный информированный источник.

Известно, что инцидент произошел в офисе по адресу Коммунистический проспект, дом 68 — по данным «Яндекс.Карты», там находится отделение Сбербанка. Мужчина потребовал у сотрудников банка 300 тысяч рублей, грозя взорвать отделение.

На место происшествия приехали полиция и спасатели. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщают, что злоумышленника уже задержали.

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